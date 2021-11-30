«Валентин - убийца человека, у которого недавно родился ребенок»: Родственник застреленного вора хозяином магазина в поселке Ложок рассказал свою версию трагедии

По-настоящему жуткая история произошла в единственном в России поселке многодетных - Ложок Новосибирской области. 26 ноября в микрорайоне «Семейная сказка» хозяин магазина застрелил одного из местных жителей на почве конфликта: двое мужчин решили прийти в магазин после его закрытия за алкоголем, проще говоря - залезть. Это все увидел хозяин магазина Валентин, вышел поговорить и объяснить хулиганам, что магазин закрыт. Однако слово за слово и вот, хозяин Валентин уже принес ружье. В какой-то момент его пришлось применить. Один из мужчин скончался на месте. Пока местные жители рассуждают: были ли это самооборона или огнестрельное оружие применили из-за личной неприязни, «Курьер.Среда» 30 ноября пообщался с местными жителями многодетного поселка и родней погибшего.
Ни заборов, ни конфликтов: «Семейная сказка» десять лет жила без нареканийВ самом поселке, которому 10 лет, примерно 70 домов. Здесь нет ни заборов, ни тайн, ни серьезных конфликтов между жителями. По крайней мере, так было. Председатель правления поселка Татьяна Малыгина - мама 28 приемных детишек. В тот роковой вечер она одна из первых оказалась на месте трагедии. В беседе с журналистами Татьяна рассказывала, что увидела только бездыханное тело своего земляка.
Кстати, местные жители считают, что стрельба в магазине была самообороной. Но уверены: жизнь человека можно было спасти, если бы в поселке был ФАП. Но родственник убитого молодого мужчины так не считает. В беседе с «Курьер.Среда» 30 ноября Василий рассказал свою версию событий. Известно, что скорая помощь прибыла в поселок лишь через два часа, хотя до «Семейной сказки» ехать от силы 20 минут.
- Валентин в данном случае убийца человека, у которого только недавно родился ребенок! Который не пил совершенно, как об это пишет отец убийцы, пытаясь скинуть вину! Могу сказать лишь то, что сейчас отец убийцы пытается через соцсети создать общественное мнение, что на него напал быдло и алкаш, а он его убил обороняясь, - говорит родственник умершего.
Кроме этого Василий рассказал, что семья подозреваемого в убийстве его родственника - неблагополучная.
- Что сказать о погибшем - хороший парень с мечтами и амбициями погиб от рук человека, который решил вершить суд. На счет той семьи известно, что они на отшибе живут в частном доме. Вряд ли благополучные, учитывая, что они спокойно пользуются огнестрельным тяжелым оружием в таких целях, - рассказал Василий.
Известно, что мужчину похоронят 1 декабря. Расследование уголовного дела продолжается.
2.Почему небыдло и неалкаш ломился в дом к людям за водкой?
3.То, что недавно родился ребёнок, позволяет грабить частный магазин?