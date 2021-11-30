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В Ялте из-за мощного шторма затонуло судно и еще четыре сорвало с якорной стоянки

5:37:4411/30/2021
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Пострадали 4 человека.

Судно потонуло из-за шторма, еще четыре пострадали. Фото: Pexels.com

В Ялте произошел шторм, в результате которого одно судно затонуло, а еще четыре сорвало с якорной стоянки. Такое заявление сделала глава городской администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале. По словам главы, урон получили и 10 автомобилей, а три человека получили серьезные травмы из-за деревьев, которые падали на людей, все пострадавшие госпитализированы в медучреждение. И последний пострадавший получил раны в результате сорванной ветром антенной.

В Крыму 29 и 30 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Ветер был настолько сильный, что 56 тысяч местных жителей остались без электричества. Из-за данного инцидента была приостановлена работа катеров в Севастопольской бухте.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Тюмени подозреваемого в убийстве 8-летней девочки, который сейчас содержится в СИЗО на время проведения следственных действий, оставили под стражей до начала весны. ТАкое решение областной суд. По версии следствия, мужчина быть причастен к убийству девочки, тело которой нашли через 1,5 месяца, после ее исчезновения.

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суднотонетштормЗатонуло.
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