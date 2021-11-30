В Люберцах прогремел жуткий взрыв: Под завалами дома нашли девочку

В Люберцах прогремел мощный взрыв в одном из частных домов. Часть жилого помещения обрушилась от полученного урона, под завалинами была обнаружена девочка, ее удалось спасти. Все случилось минувшей ночью в деревне Торбеево. Такое заявление сделали представители пресс-службы регионального главка МЧС. Пострадавшей оказалась девочка 2013 года рождения, она является членом семьи, которая проживала в доме, ее родственники никак не пострадали, потому что находились в другой части дома.
Ранее «Курьер.Среда» писал, что в Австрии будут штрафовать местных жителей, которые откажутся проходить вакцинацию от коронавируса. Сумма штрафа составит 3 600 евро. При отказе от уплаты штрафных санкций, нарушителям может грозить до 4 месяцев лишения свободы, а вот рецидивистам будут выписывать штраф в двойном размере – 7 200 евро.