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В Люберцах прогремел жуткий взрыв: Под завалами дома нашли девочку

5:43:2411/30/2021
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Ей оказали первую медицинскую помощь.

Во время взрыва обрушилась часть дома. Фото: МЧС РФ.

В Люберцах прогремел мощный взрыв в одном из частных домов. Часть жилого помещения обрушилась от полученного урона, под завалинами была обнаружена девочка, ее удалось спасти. Все случилось минувшей ночью в деревне Торбеево. Такое заявление сделали представители пресс-службы регионального главка МЧС. Пострадавшей оказалась девочка 2013 года рождения, она является членом семьи, которая проживала в доме, ее родственники никак не пострадали, потому что находились в другой части дома.

Ранее «Курьер.Среда» писал, что в Австрии будут штрафовать местных жителей, которые откажутся проходить вакцинацию от коронавируса. Сумма штрафа составит 3 600 евро. При отказе от уплаты штрафных санкций, нарушителям может грозить до 4 месяцев лишения свободы, а вот рецидивистам будут выписывать штраф в двойном размере – 7 200 евро.

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домпострадавшиеВзрыв.
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