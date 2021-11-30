Пассажир погиб из-за выезда машины на перрон вокзала

В Липецке автомобиль выехал на перрон автовокзала. В результате происшествия скончался один человек, еще трое пострадали и получили ранения, такое заявление сделали в пресс-службе администрации области. Известно, что выехавшим автомобилем была грузовая машина, в нем находились три человека: водитель и два пассажира. Все трое были госпитализированы с многочисленными травмами и ушибами.
Также в регионально МВД подтвердили факт данного происшествия, там заявили, что на место происшествия уже выдвинулась опреативно-следственная группа.
Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что в Люберцах прогремел страшный взрыв в частном доме, там под завали нашли пострадавшую девочку 2013 года рождения. Ребенок является членом семьи, которая проживала в доме, остальные родственники не получили никаких увечий, потому что находились в другой части жилого помещения.