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«Так и хомут наденут»: В Бердске заявили о давлении на депутата-коммуниста Аркадия Брагина после сбора подписей против QR-кодов. Мэр Евгений Шестернин тоже против

7:54:0611/30/2021,Алина Бурова
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Избранного депутата горсовета лишили помещения для встречи с избирателями. Как заверил коммунист, новый участок ему пока не предоставили. В будущем его ожидает встреча со спикером горсовета Владимиром Голубевым.

Как сказал Аркадий Брагин (справа в красном галстуке) на его электронную почту уже поступило письмо от мэра Бердска Евгения Шестернина. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске заявили об административном давлении на депутата-коммуниста Аркадия Брагина, который занимается сбором подписей против QR-кодов. Сообщение о мероприятиях якобы проводимых в отношении депутата в редакцию «Курьер.Среда» направил Анатолий П.

По словам Анатолия, Брагина планируют вызвать на конфиденциальную беседу к мэру Бердска Евгению Шестернину и спикеру горсовета Владимиру Голубеву.

- Все из-за того, что Аркадий единственный из депутатов, кто организовал сбор подписей против QR-кодов,- выразил свое мнение неравнодушный бердчанин.

Из-за чего все началось

Как ранее сообщал «Курьер.Среда», Аркадия Брагина лишили места встречи с избирателями из-за сбора подписей против QR-кодов. Таким  местом являлась школа №9. Когда депутат захотел предупредить директора учебного заведения о том, что в школу будут приходить желающие поставить подпись, то столкнулся с недопониманием.  Директор школы сообщила, что помещением для встреч с избирателями Аркадий больше пользоваться не может. Брагин для уточнения причин своего ограничения в школу решил набрать в управление образования Бердска, но на звонок никто не ответил. Тогда мужчина обратился к специалисту совета депутатов Алене Неверовой, чтобы ему предоставили новое помещение для встреч с избирателями.

Как прокомментировал сегодня, 30 ноября, редакции Аркадий Брагин, в настоящее время он находится на больничном. Сбор подписей против QR-кодов продолжается в офисе КПРФ на ул. Ленина, 16. Пока новое помещение вместо школы №9 Аркадию Брагину не предоставили.

- В последний раз около 3000 подписей собрали. Сегодня и вчера мы не работали, поскольку в горкоме были свои мероприятия. С секретарем нашего горкома КПРФ Сергеем Бессоновым постоянно приходится все согласовывать. 22 ноября мероприятие вообще не позволено было проводить,- заявил Аркадий Брагин.

«Хомут наденут»

Сергей Бессонов в беседе с «Курьер.Среда» отметил, что 22 ноября сбор подписей не мог быть осуществлен, поскольку сам Сергей был на совещании партии в Новосибирске. Больше никаких препятствий для сбора подписей в Бердске не было, хотя ажиотаж, как выразился Бессонов, среди людей о данной инициативе потихоньку спадает.

- Я был на регулярном совещании, а шум поднялся и вот круги по воде расходятся. Второй день звонки странные раздаются. Мы поддерживаем инициативу нашей партии и подписи продолжаем собирать. Народ напуган, нужно учитывать разум не только осознанных людей. За этой бумажкой пойдет еще бумажка, а так смотришь на нас действительно какой-то хомут наденут. Все же начинается с малого,- произнес Сергей Бессонов.

Письмо мэра Шестернина

Как таковое «давление» на себя Аркадий Брагин опроверг. Коммунист отметил, что с ним действительно намеревался встретиться мэр Бердска Евгений Шестернин и Владимир Голубев. Однако пока депутат находится на больничном, сделать это не предоставляется возможным.

-Я уже сказал, что как выйду с больничного, то встречи осуществлю. Вчера письмо на почту от мэра пришло. Он не согласен с моей позицией. Сказал, что в школе нельзя собирать людей по этому поводу и нельзя давить на директора школы, хотя я как давлю? То, что была опубликована переписка? Там все объективно и ничего такого нет. Я говорил, что хотел лишь увидеться с избирателями. Где-то письмо от родителей еще видел. Они написали, что они против того, чтобы в ковидное время в школу приходили люди, но там подписей всего было четыре-пять,- сказал коммунист.

«Удивляет, что остальные депутаты молчат»

Стоит отметить, что ранее встречи с избирателями на базе школы №9 Аркадий Брагин проводил в определенные часы, когда учащиеся отсутствовали в учебном заведении. Как сказал Брагин, сбор подписей против QR-кодов продолжится.

- Я считаю, что это необходимо. За это время мы нашли много активистов. Эмоций у людей о введении этих QR-кодов очень много. Люди из Искитима, Искитимского района, Академгородка звонили и спрашивали, где можно подпись поставить. Меня удивляет, что остальные 26 депутатов по этому поводу молчат, но будем работать, - заявил Брагин.

А что говорят в региональном отделении партии КПРФ?

Напомним, что сбор подписей против QR-кодов в Бердске является инициативой Новосибирского райкома партии КПРФ. Представители партии резко выступили против введения такой системы и сообщили о намерении обратиться в Конституционный суд.

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