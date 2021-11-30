В Кузбассе проходит прощание с одним из погибших горняков при взрыве на шахте «Листвяжной»

В Кемеровской области проходит церемония прощания с одним из погибших горняков на шахте "Листвяжная" Максимом Головиным. Проститься с умершим пришли его родственники, товарищи и коллеги по работе. Все происходит в одной из церквей города Ленинск-Кузнецкий. Известия опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, как люди несут венки к воротам церкви, вытирая слезы платками.
– Погибло очень много молодых ребят, жаль всех пострадавших, но даже такая ситуация не станет причиной для устранения всех нарушений на месте происшествия, они были и есть, – говорит одна из посетительниц церемонии прощания.
Взрыв произошел 25 ноября утром, тогда под землей находились 285 человек. Сначала сообщалось об 11 погибших, однако ночью того же дня спасательная операция была прекращена, потому что в шахте выявили высокую концентрацию газа, что могло привести к очередному взрыву. На следующее утро стало известно, что скончались 52 человека: 46 шахтеров и шесть сотрудников спасательной службы. А еще через несколько часов один из членов спасательной бригады выбрался на поверхность земли сам, он провел под землей больше суток.
В регионе после случившегося были объявлены дни траура, а сейчас в Кемеровской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня обнаружили тела еще 10 шахтеров под землей, достать их пока нет возможности из-за опасной концентрации веществ. Местонахождения еще восьми человек было установлено.