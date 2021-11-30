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В России нашли мать, которая выбросила новорожденного в мусорный бак. Полицейские провели анализы 1 500 женщинам ради поиска убийцы

7:20:0011/30/2021
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Задержана 28-летняя жительница Читы. Она является мамой еще двоих несовершеннолетних детей.

Расследование уголовного дела продолжается.
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Следственный комитет

В Чите сотрудники соответствующих органов установили личность женщины, чей ребенок был найден в одном из местных мусорных контейнеров. Более того, мать ребенка подозревают в убийстве малыша, такое сообщение появилось на официальном сайте МВД России по Забайкальскому краю. Тело было обнаружено в декабре прошлого года во дворе дома, который находится по улице Усуглинская. Младенца нашел дворник, он тут же позвонил в отделение полиции. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска совместно со следователями регионального Следственного комитета провели массу мероприятий для установления личностей ребенка и его матери.

– Сотрудники опросили всех жителей близлежащих домов. Также были взяты необходимые анализы более чем у 1500 женщин. В результате подозреваемую удалось найти, – говорится в сообщении.

Известно, что задержанной женщиной оказалась 28-летная местная жительница, которая является мамой еще двоих несовершеннолетних детей. Подозреваемую в убийстве собственного ребенка доставили в территориальное отделение полиции для дальнейшего проведения следственных действий и выяснения обстоятельств. Сообщается, что на профилактических учетах семья обвиняемой не состояла.

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матьтело ребенкаРозыск.Найдена подозреваемая
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