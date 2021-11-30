В России нашли мать, которая выбросила новорожденного в мусорный бак. Полицейские провели анализы 1 500 женщинам ради поиска убийцы

В Чите сотрудники соответствующих органов установили личность женщины, чей ребенок был найден в одном из местных мусорных контейнеров. Более того, мать ребенка подозревают в убийстве малыша, такое сообщение появилось на официальном сайте МВД России по Забайкальскому краю. Тело было обнаружено в декабре прошлого года во дворе дома, который находится по улице Усуглинская. Младенца нашел дворник, он тут же позвонил в отделение полиции. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска совместно со следователями регионального Следственного комитета провели массу мероприятий для установления личностей ребенка и его матери.
– Сотрудники опросили всех жителей близлежащих домов. Также были взяты необходимые анализы более чем у 1500 женщин. В результате подозреваемую удалось найти, – говорится в сообщении.
Известно, что задержанной женщиной оказалась 28-летная местная жительница, которая является мамой еще двоих несовершеннолетних детей. Подозреваемую в убийстве собственного ребенка доставили в территориальное отделение полиции для дальнейшего проведения следственных действий и выяснения обстоятельств. Сообщается, что на профилактических учетах семья обвиняемой не состояла.