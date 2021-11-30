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Последнее затмение-2021: астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал, увидят ли сибиряки полное солнечное затмение 4 декабря и как оно повлияет на каждого землянина

11:01:5911/30/2021,Дарья Костина
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В беседе с «Курьер.Среда» 30 ноября астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал, что увидеть небесное явление смогут не все.

4 декабря жители планеты увидят полное Солнечное затмение, которое продлиться почти 2 минуты. Фото: Pixabay.com

4 декабря жители планеты увидят полное Солнечное затмение, которое продлиться почти 2 минуты - 1 минута 54 секунды. Время затмения по всемирному времени - 07:41, по Москве — 10:34 утра. В беседе с «Курьер.Среда» 30 ноября астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал, что увидеть небесное явление смогут не все.

- Полное Солнечное затмение будет видно в Антарктиде. Однако жителям Северного полушария оно будет недоступно. Сибиряки также его не увидят. А вот ученые могут увидеть полное затмение - в Антарктиде и под южной Америкой. Начало частного затмения, это когда луна покрывает не полностью Солнце, в 16:20 по нашему времени. Продолжительность полного затмения минуты две. Начало всегда отсчитывается от первого касания луны солнечного диска. Это затмение довольно продолжительное, - делится астроном Андрей Никифоров.

Один из важных вопросов: как люди «перенесут» природное явление. Астроном Большого новосибирского астроном Андрей Никифоров рассказал в беседе с «Курьер.Среда» 30 ноября, ощущают ли люди это затмение.

- Слышали о психосоматике? Так вот, допустим, вы наблюдаете полное затмение и, в этот момент, вы можете как-то особенно себя почувствовать, но это только из-за перемен. Солнечное затмение никак не влияет, чаще всего, про него знают только те, кто им интересуется, - отмечает астроном Андрей Никифоров.

Кстати, если это затмение увидели лишь жители Африки и Антарктиды, то следующее, рассказывает астроном, сибиряки смогут наблюдать.

- В этом уже все, не будет этого природного явления. Следующее затмение в 2022 году 30 апреля. Его тоже не увидят сибиряки. А вот 25 октября 2022 - частное Солнечное затмение будет видно в Новосибирске. Если помните, то полное было 2008 году, а следующий раз будет аж в 2030 1 июня, - рассказал астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Кстати, после Солнечного затмения, которое сибирякам недоступно, есть хорошая новость: в середине декабря в Новосибирске можно будет наблюдать комету Leonard - самую яркую комету уходящего года.

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