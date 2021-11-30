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Инфекционист Андрей Поздняков назвал две категории людей, которые больше всего подвержены заражению нового штамма коронавируса омикрон

7:15:1811/30/2021
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Слишком большое количество мутаций может привести к бездействию и уничтожению вируса.

Врач рассказал о дальнейшей судьбе нового штамма коронавируса. Фото: Pixabay.com

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков считает, что бояться нового штамма, который получил название «Омикрон», не стоит. По словам доктора, исследователи могут ошибаться в своих суждения на начальном этапе знакомства с новой разновидностью, а множественность мутаций может уничтожить сам вирус. Также специалист заявил, что перед тем, как впадать в панику, нужно понять, опасен ли вирус.

– Кто-то из докторов считает, что вирус способен к большему распространению из-за мутаций, а другие и понять не успели, что с этими мутациями не так. А слишком большое количество мутаций может привести к его бездействию и уничтожению, – сообщил Поздняков.

Эксперт вспоминает ситуацию с «Дельта»-штаммом в Японии, там большое количество мутаций вируса привели к его самоуничтожению. Также Поздняков говорит, что высокий процент вакцинированных людей также является неблагоприятным условиям для распространения вируса. Врач предположил, что инфекция будет распространяться среди людей, которые не прошли вакцинацию, либо же имеют медотвод. А причиной появления нового штамма инфекционист считает носительство вируса в иммунокомпрометированном организме, например человека, зараженного ВИЧ.

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