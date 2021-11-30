В Бердске мэр Евгений Шестернин потребовал избавить балконные козырьки от снега и сосулек

В Бердске мэр города Евгений Шестернин заявил, что выполнение очистки снега с балконных козырьков необходимо выполнять своевременно. Особе внимание градоначальник уделил опасным участкам. По словам главы города, такие проблемы становятся актуальными, когда наступают перепады температур воздуха. Он поручил управляющим компаниям проконтролировать исполнителей таких работ, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте администрации Бердска.
А исполняющий обязанности директора МКУ «УЖКХ» Владимир Захаров заявил, что коммунальные службы ведут полноценную подготовку к перепадам температур и прочим природным явлениям. А вот начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина проинформировала главу о том, что их сотрудниками были проведены 94 осмотра многоквартирных домов и территорий.
– Было выявлено 36 нарушений, о каждом из них мы уведомили управляющие компании, с целью устранения проблемных участков. На особом контроле нашей организации находятся 86 козырьков балконов, которые являются опасными. Они находятся прямо над зонами, где проходят пешеходы. Сейчас они не несут никакой опасности, но управляющие компании также будут предупреждены, - сообщила Золотухина.