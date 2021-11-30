Доктор раскрыл самые главные симптомы нового штамма коронавируса омикрон

Глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кутзе заявляет, что первые пациенты, у которых был обнаружен новый штамм коронавируса, не догадывались о том, что у них в организме есть вирус. Такое явление было связано с тем, что новая разновидность значительно отличается симптоматикой от предыдущих. По словам доктора, 10 дней назад к ней на прием начали поступать больные, которые жаловались на учащенное сердцебиение и повышенное чувство усталости. Также больных беспокоили сильные головные боли и только у двоих из них были боли в горле и повышенная температура тела.
Никто из обратившихся к медику не предполагал, что заболел коронавирусом, потому что основные симптомы этого заболевания отсутствовали. Также у граждан, которые жаловались на вышеупомянутые симптомы не был снижен уровень кислорода в крови, хотя такой показатель относится к одному из основных симптомов альфа- и дельта-штаммов.
Ранее Курьер.Среда писал, что в Чите нашли мать, которая выбросила собственного ребенка в мусорный бак. Все случилось в прошлом году. Тогда один из местных дворников обнаружил тело младенца и тут же позвонил в полицию. Сотрудники прибывшие на место провели массу розыскных мероприятий, в ходе которых была задержана 28-летняя местная жительница. Она является мамой еще двоих детей. Семья на учетах не состояла.