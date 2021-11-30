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В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах нашли мертвой в своей квартире экс-главного редактор издания

8:03:1611/30/2021
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Причина смерти пока неизвестна.

В Екатеринбурге скончалась бывший главред портала E!.RU. Фото: FACEBOOK.COM/NATALIA.POPOVA.5.

В Екатеринбурге на 43-м году жизни умерла бывший главный редактор портала E1.RU Наталия Попова. Она покинула должность в конце октября и уехала отдыхать. А после 16 ноября экс-главред перестала выходить на связь и поднимать трубку телефона. К концу ноября ее бывшие коллеги решили навестить ее в квартире и приехали к ней домой. Однако сотрудникам портала никто не открыл дверь, а после женщина была обнаружена мертвой в жилом помещении. Причины смерти пока не сообщаются, дата и время церемонии прощания с с Поповой будет объявлена на сайте E1.RU.

Также известно, что после должности главного редактора она работала в Сети городских порталов и занимала там должность директора по развитию.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Кемеровской области сегодня состоялась церемония прощания с одним из погибших в результате взрыва на шахте "Листвяжная". В одной из церквей города Ленинск-Кузнецкий простились с Максимом Головиным его друзья, родственники и коллеги.

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смертьгибелькончина
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