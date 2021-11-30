В Новосибирске цена за проезд в метро вырастет до 27 рублей с 15 декабря

В Новосибирске изменится стоимость проезда на метро с 15 декабря. Стоимость теперь составит 27 рублей за одну поездку. Цена вырастет на один рубль. Такое постановление было утверждено на заседании регионального правительства 29 ноября 2021 года. Такое действие было связано с тем, что перевозчик выступил с предложение об изменении расценок. Представители ведомства предоставили документацию, которая информирует о затратах предприятия для предоставления подобных услуг. Также одним из ключевых аргументов стало подорожание услуг за электроэнергию.
Департамент по тарифам отменил часть заявок и предоставил собственные расчеты, которые были изучены на заседании представителями правительства. В результате данного совещания было принято решение о поднятии цен на проезд в Новосибирском метрополитене на один рубль. Такие расценки будут действовать уже с 15 декабря 2021 года. Сейчас стоимость проезда в подземке составляет 26 рублей. Последнее повышение цен за проезд были осуществлены один год назад – 15 декабря 2020 года.
Чтобы сравнить.с другими регионами, можем вспомнить, что проезд на метро Екатеринбурга стоит 32 рубля, В Нижнем Новгороде 28 рублей.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что депутат Госдумы Валерий Рашкин, который был задержан с тушей лося в багажнике автомобиля, а после лишен депутатской неприкосновенности, попал в больницу. Известно, что чиновник перенервничал и у него начались проблемы со здоровьем, сейчас врачи готовят пациента к операции. Госслужащий такж признал вину и согласился возместить ущерб, который он нанес природе. Однако он заявил, что был полностью убежден в законности своих действий.