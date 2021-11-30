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Под Новосибирском трактор насмерть задавил подростка задним ходом

8:18:0911/30/2021
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Задержан 41-летний подозреваемый.

Водитель трактора переехал подростка. Фото: Следственный Комитет.

В селе Минино Венгеровского района Новосибирской области 41-летний мужчина переехал 17-летнего студента. По предварительным данным водитель транспортного средства сдавал назад и не заметил стоящего там парня. После чего совершил наезд на молодого человека. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Сейчас органами правопорядка возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, такое сообщение появилось на официальном сайте Следственного комитета России по Новосибирской области.

– Следственными органами были выполнены все необходимые первоначальные следственные действия на месте трагедии, сейчас назначена медицинская экспертиза, устанавливаются точные обстоятельства смерти подростка, – говорится на сайте ведомства.

Ранее «Курьер.Среда» писал писал, что в Липецке грузовой автомобиль выехал на перрон автовокзала, где совершил наезд на молодого человека. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Еще три человаека пострадали: два пассажира и водитель самого грузового транспортного средства.

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смертьгибельпроисшествие
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