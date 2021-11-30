Шахта «Листвяжная» в Кузбассе снова вспыхнула. Под землей находятся 40 человек

В Кемеровской области началось возгорание нескольких участков. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. По словам спасателя, об этом говорят такие показатели, как пятикратное возрастание оксида углерода, а также ацитилена. Также Чуприян добавил, что некоторое время назад была приостановлена работа спасателей из-за концентрации опасных веществ в воздухе.
Взрыв произошел 25 ноября утром, тогда под землей находились 258 человек, некоторым из них удалось спастись. Общее число погибших в результате трагедии составило 51 человек. Из них 46 шахтеров и пять спасателей. А сотрудники спасательных служб, которые продолжаю вести работы на место происшествия, также обращаются к врачам за медицинской помощью, некоторые пострадавшие до сих пор находятся в медучреждениях. Сейчас под землей находятся 40 человек.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что сегодня в шахте нашли тела еще 18-и погибших. Однако поднять их на поверхность земли пока не представляется возможным, потому что под землей зафиксирована концентрация опасных веществ. Известно, что тела скончавшихся в результате взрыва горняков были найдены в лаве и прилегающих к ней горных выработках.