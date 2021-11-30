В Бердске рассказали о направлениях и темах для итогового сочинения 2021-2022. До ЕГЭ 1 декабря допустят 640 выпускников

Заместитель директора управления образования Бердска Константин Кипа рассказал «Курьер.Среда» о подготовке к итоговому сочинению в Бердске.
Напомним, что в этом году процедура итогового сочинения во всех школах страны пройдет 1 декабря. Данная форма является обязательной частью итоговой аттестации в 11 классе. Без этой работы школьника не допустят до ЕГЭ.
Как упомянул Константин Кипа, в 2021 году сочинение будут писать 640 учащихся одиннадцатого класса. Подготовка школьников осуществлялась по методическим рекомендациям, которые заранее были отправлены в образовательные организации.
- Был подготовлен приказ о проведении итогового сочинения. Будем надеяться, что все выпускники, которые пишут итоговое сочинение получат за него зачет. Направления сочинений есть, но темы будут известны буквально за 15 минут до написания работы,- рассказал редакции специалист в сфере образования.
Направления итогового сочинения в соответствии с приказом министерства образования:1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека (дорога реальная, воображаемая, книжная).
2. Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? (достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, с ней связанные).
3. Преступление и наказание – вечная тема (преступление и наказание как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние).
4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня (высказывание о тексте, который представляется личностно важным для одиннадцатиклассника).
5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина (социальные пороки и общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей совершенствования общества и государства).
На написание работы одиннадцатиклассникам будет предложено 3 часа 55 минут. По мнению заместителя директора управления образования Бердска, этого времени достаточно для того, чтобы выпускник мог показать те результаты, на которые он способен. Как признался Константин Кипа, волнения у ребят перед итоговым сочинением присутствует, но за время его практики - до обмороков пока не доходило. Кроме того, по словам Константина Алексеевича, статистических данных о том, какое направление чаще всего выбирали выпускники на пробном итоговом сочинении в Бердске нет. Информация имеется только на уровне образовательных организаций.
Отметим, что в России большинство будущих абитуриентов выбирают в итоговом сочинении такое направление, как «Человек путешествующий: дорога в жизни человека». Такие результаты стали известны после опроса, который проводился образовательной компании Maximum Education. Эту тему выбрали 32% опрашиваемых лиц. На втором месте расположилось направление «Преступление и наказание - вечная тема», тако вариант ответа выбрали 31% участников опроса. На третьем месте по популярности среди школьников расположилась тема «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия». Этот вариант ответа показался привлекательным для 18% будущих студентов. Также 12% учащихся будут писать итоговое сочинение по направлению «Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня». Аутсайдером опроса стала тема «Кому на Руси жить хорошо» – 7% учеников.