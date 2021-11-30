В скандальном Бужаниново произошла массовая драка на заводе «Экоокна». Толпа билась даже оборудованием

В Подмосковье полицейскую организовали проверку по факту массовой драки на одном из местных предприятий. Сейчас органами правопорядка опрошены мастера и другие сотрудники завода «Экоокна». Однако очевидцы данного происшествия заявляют, что не помнят обстоятельств случившегося. Единственная информация, которая оказалась в распоряжении полицейских – это дата произошедшего. Сообщается, что инцидент произошел порядка 1,5 лет назад. По информации Telegram-канала Baza, конфликт случился из-за того, что представителям определенной национальности платили больше денежных средств, чем другим.
Также канал выложил видео массового инцидента, на кадрах видно, как толпа рабочих в робах сначала общаются, находясь в цеху, а затем начинается потасовка, в который каждый сам за себя, одного из молодых людей прижимают к оборудованию и начинают избивать руками, ногами и даже при помощи оборудование, которое находилось на рабочем месте. Кто-то из находившихся в помещении сотрудников просто покинул здание.
Некоторое время назад в Бужаниново местные жители вышли на митинг, в котором протестовали против мигрантов, которых подозревали в убийстве местной жительницы. За массовое скопление людей сейчас несет ответственность Андрей Трофимов, который является журналистом. Следственные органы утверждают, что он является виновником торжества, в котором несколько десятков человек вышли на улицы населенного пункта.
Видео: Андрей Трофимов