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В скандальном Бужаниново произошла массовая драка на заводе «Экоокна». Толпа билась даже оборудованием

8:34:5611/30/2021
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Полиция затеяла поверку после обнародования видео.

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По факту драки начали допрашивать свидетелей. Фото: Pixabay.com

В Подмосковье полицейскую организовали проверку по факту массовой драки на одном из местных предприятий. Сейчас органами правопорядка опрошены мастера и другие сотрудники завода «Экоокна». Однако очевидцы данного происшествия заявляют, что не помнят обстоятельств случившегося. Единственная информация, которая оказалась в распоряжении полицейских – это дата произошедшего. Сообщается, что инцидент произошел порядка 1,5 лет назад. По информации Telegram-канала Baza, конфликт случился из-за того, что представителям определенной национальности платили больше денежных средств, чем другим.

Также канал выложил видео массового инцидента, на кадрах видно, как толпа рабочих в робах сначала общаются, находясь в цеху, а затем начинается потасовка, в который каждый сам за себя, одного из молодых людей прижимают к оборудованию и начинают избивать руками, ногами и даже при помощи оборудование, которое находилось на рабочем месте. Кто-то из находившихся в помещении сотрудников просто покинул здание.

Некоторое время назад в Бужаниново местные жители вышли на митинг, в котором протестовали против мигрантов, которых подозревали в убийстве местной жительницы. За массовое скопление людей сейчас несет ответственность Андрей Трофимов, который является журналистом. Следственные органы утверждают, что он является виновником торжества, в котором несколько десятков человек вышли на улицы населенного пункта.

Видео: Андрей Трофимов

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заводдракамассовая драка
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