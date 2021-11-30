Доктор Мясников назвал единственный способ защиты от нового штамма коронавируса омикрон

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что существует только один способ защиты от распространения нового штамма коронавируса. Таким методом эксперт считает ревакцинацию. Мясников аргументировал это тем, что впервые такой недуг был обнаружен у людей, которые прошли один компонент вакцинации. По мнению эксперта, продуктивность лекарственных средств снижается и нужна их доработка. Доктор считает, что из-за высокого риска заражаемости будет умирать больше людей, несмотря то, что он переносится достаточно легко.
– Защитить сможет только третья вакцинация, потому что у граждан пенсионного возраста организм защищается после вакцинации дельта-штаммом на 70-80%, а при заражении новой разновидностью, такой процент составит 10-20%. ТАкой показатель очень маленький, – заявил доктор.
Мясников считает, что мутации штаммов растут с их последовательностью. Он говорит, что это нормально для любого вируса. Также медик не исключил того, что новые версии ковида будут переноситься пациентами гораздо легче, чем те, что существуют сейчас.