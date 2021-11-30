В России за сутки коронавирус убил 1 229 россиян

В России за 24 часа коронавирусом заболели 32 648 человек. За тот же период не смогли справиться с заболеванием и скончались 1 229 пациентов, которые были заражены COVID-19. А вот выздороветь и выписаться из медицинских учреждении удалось 33 442 пациентам с положительными результатами ПЦР-тестов. Лидирует по числу зараженных Москва, там за сутки было выявлено 2 788 случаев заражения. Такой показатель отстает от результатов за прошлые сутки на 646. В столичном регионе заболели 2 215 жителей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 2 103.
Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что в Санкт-Петербурге из частного дома украли сейф. Общая стоимость имущества, которое похитили злоумышленник составила более 12 млн рублей. В Сейфе лежали документы, ключи от автомобиля, золотые часы и монета из золота, а также драгоценности с бриллиантами и около 400 тысяч рублей. Когда владелец дома обратился в следственные органы, были организованы следственные мероприятия. В ходе таких действия сейф был обнаружен в лесу недалеко от дома со следами взлома. Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело.