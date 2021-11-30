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Нюша показала на фото эмоции своей милой дочки Симбы и поразила россиян

10:03:0811/30/2021
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Певица выставила четыре фото, на которых представлены разные эмоции, выдаваемые девочкой при пробуждении.

Нюша и ее дочь Симба. Фото: Instagram/nyusha_nyusha

Для подписчиков Нюши утро было максимально милым и добрым — они смогли оценить несколько вариантов утреннего настроения дочери певицы — Симбы.

Девочка на фото в Instagram корчит милые рожицы, изображая разные эмоции. Невозможно оставаться равнодушным зрителем, когда девочка демонстрирует негодование, восторг , ярость и жалость — все это было умилительно и очень театрально живо.

Комментаторы одарили страничку Нюшу самыми добрыми пожеланиями и эпитетами и пообсуждали, на кого более походит девочка — отца или мать.

Со дня на день Нюша должна родить второго ребенка, паре обещано, что это будет мальчик, и милейшая Серафима-Симба Сивова станет старшей сестрой.

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