Нюша показала на фото эмоции своей милой дочки Симбы и поразила россиян

Для подписчиков Нюши утро было максимально милым и добрым — они смогли оценить несколько вариантов утреннего настроения дочери певицы — Симбы.
Девочка на фото в Instagram корчит милые рожицы, изображая разные эмоции. Невозможно оставаться равнодушным зрителем, когда девочка демонстрирует негодование, восторг , ярость и жалость — все это было умилительно и очень театрально живо.
Комментаторы одарили страничку Нюшу самыми добрыми пожеланиями и эпитетами и пообсуждали, на кого более походит девочка — отца или мать.
Со дня на день Нюша должна родить второго ребенка, паре обещано, что это будет мальчик, и милейшая Серафима-Симба Сивова станет старшей сестрой.