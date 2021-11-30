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Волшебный день 4 декабря 2021: Что означают солнечное затмение и новолуние для каждого знака зодиака. Особенности уникальной даты

4:45:3611/30/2021,Мария Титова
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Солнечное затмение в паре с новолунием перезагрузит жизнь на ближайший год.

Солнечное затмение и новолуние принесет в жизни людей серьезные изменения. Фото: Pixabay.com

4 декабря 2021 года случится полное солнечное затмение и новолуние. Точное время начала – 19:43 по мск.
Затмение пройдет в знаке Стрельца. Оно обнулит энергетическое поле, избавит людей от ненужного и отжившего. В то же время новолуние даст задаст точку опоры для нового роста и движения вперед.

Что несет солнечное затмение и новолуние

Астрономическое событие не оставит без внимания ни один знак зодиака и станет по-настоящему волшебным периодом. 4 декабря закроется коридор затмений, поэтому у многих наладится эмоциональный фон. Кроме того, энергия дня будет настолько мощной, что вопросы, которые не могли решиться годами, сами собой начнут улаживаться.

Овен

Отпустите тотальный контроль над всем. Найдите ответственного помощника и делегируйте ему часть своих дел. Это освободит простор для ваших амбиций, которые вы с легкостью можете реализовать.

Телец

Солнечное затмение обострит интуицию. Вы почувствует, как эмоциональный перегруз постепенно уходит, и сможете стабилизировать свое состояние. С этого дня ваше финансовое положение начнет улучшаться. Если не было никаких долгов, то можно задуматься об инвестировании.

Близнецы

День пройдет спокойно. Но с него начнется трансформация социальной жизни, которая будет касаться всех сфер, в том числе и любовной. Но, возможно, для этого сначала придется разорвать старые изжившие себя контакты.

Рак

Сначала будет казаться, что все в вашей жизни не имеет никакого смысла. Но потом ситуация наладится и вы почувствует в себе просыпающиеся амбиции. Если грамотно ими воспользуетесь, то следующие полгода принесут небывалый успех в карьере.

Лев

В день затмения вы можете попасть под влияние своих же переживаний. Но это можно использовать себе во благо. Все мысли будут приходить не случайно. Обдумайте их внимательно, и тогда легко найдете ответ.

Дева

День идеален для новых дел, особенно если это касается жилья. Можно начинать делать ремонт, который постоянно откладывали, или браться за поиск новой квартиры. Также удачно пройдут любые внешние преображения.

Весы

День пройдет нейтрально. Но он заложит большие трансформации в образе мышления. Вы переоцените весь свой прошлый опыт и увидите наилучший путь развития на будущее. Затмение откроет для вас мир новых знакомств и контактов, что положительно отразится на карьере.

Скорпион

У вас появятся возможности закончить дела, которые были когда-то брошены на полпути. Затмение положительно повлияет на финансовую сторону жизни. Материальное положение начнет улучшаться. Возможно, обнаружатся, новые источники дохода.

Стрелец

День закружит вас в потоке дел. Но все они будут для вас приятными и легкими. Своим энтузиазмом вы будете вдохновлять всех окружающих. Особенно мощно энергию солнечного затмения в Стрельце почувствуют рожденные в начале декабря.

Козерог

Основные перемены случатся внутри вас. Вы четко увидите, какие цели актуальны, а от каких нужно отказаться. Стоит только прислушаться к внутреннему голосу, тогда все страхи сами собой исчезнут.

Водолей

Получится буквально все, за что бы вы не брались. Будьте активны и не упускайте свой шанс. Тогда в вашей жизни начнут появляться люди, которые окажутся не только полезными, но и приятными в общении.

Рыбы

Положительное влияние затмения вы ощутите не только 4 декабря. Оно будет чувствоваться еще примерно полгода. В этот период можно реализовать самые смелые планы в карьерном вопросе. Однако в день самого затмения ведите себя чуть сдержаннее. Из-за переизбытка эмоций можно случайно кого-то обидеть.

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