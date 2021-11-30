Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В шахте «Листвяжная» Кузбасса нашли еще 20 тел погибших горняков после взрыва

10:11:2111/30/2021
0

Операции временно приостановлены из-за высокой концентрации опасных веществ.

Обнаружены тела 20 погибших горняков и спасателей на шахте в Кемеровской области. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кемеровской области правительство региона заявило, что в шахте «Листвяжная» были обнаружены тела еще 20 погибших. СРеди них 18 шахтеров и два сотрудника службы спасения, тела которых не были подняты на поверхность земли. Такое заявление было сделано в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Сейчас все горноспасатели подняли из углубления, потому что в шахте зафиксирована концентрация опасных веществ.

Гендиректор ФГУП "ВГСЧ" Николай Медведев на заседании рабочей группы правительственной комиссии заявил, что спасателями были исследованы 36 километров шахты после случившейся трагедии. Известно, что осталось всего 5 км горных выработок.

Сейчас средства из федерального бюджета уже поступили в регион, они будут направлены на поддержку и возмещение ущерба для родственников погибших горняков и горноспасателей. А премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительством страны будет направлено 80 млн рублей на поддержку близким умерших. Также сообщается, что сотрудниками спасательных служб не были обнаружены следы пожара в очистном забое шахты, где 25 ноября произошел взрыв метана.

На территории шахты ведутся работы по снижению уровня опасных веществ в воздухе. Это поможет избежать повторного взрыва и даст возможность возобновить поиски пропавших спасателей и горняков, чьи жизни унесла трагедия.

– Исследования показали, что никакого пожара на месте трагедии не было. Это сподвигнула нас к решению о возобновлении работ по дегазации очистного забоя, дегазация помогает извлекать метан именно с очистного забоя, –заявил Медведев.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погибшиетеламетангорнякиспасателиВзрыв.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Трагедии можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нюша показала на фото эмоции своей милой дочки Симбы и поразила россиян
10:03:08 11/30/2021
Нюша показала на фото эмоции своей милой дочки Симбы и поразила россиян
В России за сутки коронавирус убил 1 229 россиян
9:57:53 11/30/2021
В России за сутки коронавирус убил 1 229 россиян
В Новосибирске цена за проезд в метро вырастет до 27 рублей с 15 декабря
9:44:15 11/30/2021
В Новосибирске цена за проезд в метро вырастет до 27 рублей с 15 декабря
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу из-за обострившейся на нервной почве болезни после «лосиного» дела
9:34:43 11/30/2021
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу из-за обострившейся на нервной почве болезни после «лосиного» дела
Из дома в Санкт-Петербурге украли сейф с деньгами и драгоценностями на 12 млн рублей
9:27:07 11/30/2021
Из дома в Санкт-Петербурге украли сейф с деньгами и драгоценностями на 12 млн рублей
Доктор Мясников назвал единственный способ защиты от нового штамма коронавируса омикрон
9:11:55 11/30/2021
Доктор Мясников назвал единственный способ защиты от нового штамма коронавируса омикрон
БердскВ Бердске рассказали о направлениях и темах для итогового сочинения 2021-2022. До ЕГЭ 1 декабря допустят 640 выпускников
9:07:02 11/30/2021
В Бердске рассказали о направлениях и темах для итогового сочинения 2021-2022. До ЕГЭ 1 декабря допустят 640 выпускников
Почему нельзя есть сладкое в дни магнитных бурь: меню для метеозависимых людей при активности солнца
9:00:20 11/30/2021
Почему нельзя есть сладкое в дни магнитных бурь: меню для метеозависимых людей при активности солнца
Штамм "Омикрон": грозит ли россиянам локдаун из-за нового варианта коронавируса, ответил эксперт
8:48:39 11/30/2021
Штамм "Омикрон": грозит ли россиянам локдаун из-за нового варианта коронавируса, ответил эксперт
В скандальном Бужаниново произошла массовая драка на заводе «Экоокна». Толпа билась даже оборудованием
8:34:56 11/30/2021
В скандальном Бужаниново произошла массовая драка на заводе «Экоокна». Толпа билась даже оборудованием