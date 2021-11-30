В шахте «Листвяжная» Кузбасса нашли еще 20 тел погибших горняков после взрыва

В Кемеровской области правительство региона заявило, что в шахте «Листвяжная» были обнаружены тела еще 20 погибших. СРеди них 18 шахтеров и два сотрудника службы спасения, тела которых не были подняты на поверхность земли. Такое заявление было сделано в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Сейчас все горноспасатели подняли из углубления, потому что в шахте зафиксирована концентрация опасных веществ.
Гендиректор ФГУП "ВГСЧ" Николай Медведев на заседании рабочей группы правительственной комиссии заявил, что спасателями были исследованы 36 километров шахты после случившейся трагедии. Известно, что осталось всего 5 км горных выработок.
Сейчас средства из федерального бюджета уже поступили в регион, они будут направлены на поддержку и возмещение ущерба для родственников погибших горняков и горноспасателей. А премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительством страны будет направлено 80 млн рублей на поддержку близким умерших. Также сообщается, что сотрудниками спасательных служб не были обнаружены следы пожара в очистном забое шахты, где 25 ноября произошел взрыв метана.
На территории шахты ведутся работы по снижению уровня опасных веществ в воздухе. Это поможет избежать повторного взрыва и даст возможность возобновить поиски пропавших спасателей и горняков, чьи жизни унесла трагедия.
– Исследования показали, что никакого пожара на месте трагедии не было. Это сподвигнула нас к решению о возобновлении работ по дегазации очистного забоя, дегазация помогает извлекать метан именно с очистного забоя, –заявил Медведев.