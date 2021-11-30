Антиваксеры рассылают ролики о звездах, умерших после прививок от ковида: почему россияне верят в мифы о «бесполезности» вакцинации, мнение врача и политолога

В сети почти две недели «гуляет» своеобразный ролик-нарезка от так называемых антиваксеров - людей, которые выступают против прививок от коронавируса. В самом ролике сначала выступает некий Павел Росинский, по-видимому автор подборки. Мужчина рассказывает печальную новость о кончине звезды - Валерия Гаркалина, которая потрясла Россию в середине ноября, а затем - прямое обращение к зрителям:
- Сегодня передача из разряда «ноу комментс». Я не буду комментировать те сюжеты, которые вам представлю, - обращается Павел Росинский.
Дальше идет подборка и видео, и текста: в каждом ролике - рассказ звезды о том, как он сделал прививку и заболел коронавирусом. Кстати, этот ролик посмотрели и жители Искитима. Пользователи разделились на два лагеря: одни поддерживают и антиваксеров, другие - против.
-То есть, из всего этого люди сделают вывод, что нельзя прививаться. Из-за прививки человек умер, а вы потом будете говорить, что не это имели ввиду. Сажать вас нужно чтоб не вводили людей в заблуждение, - пишет один из пользователей.
На первый взгляд все выглядят неоднозначно: привитые люди, не только медийные, попадают в больницы даже чаще, чем невакцинированные. Однако здесь можно привести слова многих ученых, которые говорили, что привитый человек может легче перенести болезнь. Однако, тогда вопрос: почему привитые все-таки умирают. В беседе с «Курьер.Среда» 30 ноября врач Иван К., высказал свое мнение о нежелании вакцинироваться население.
- Люди не желают ставить вакцину, ни российскую, ни американскую. Общество мало информировано, это действительно так. Но пугает не это, пугает то, что люди верят больше каким-то рассылкам, постам, пересылкам в чатах, нежели нам, врачам. Я лично знаю медиков, которые принципиально не хотят ставить прививку, но доводы - не врачебные, - делится врач.
О том, что в России прививочная кампания далеко неидеальна говорит и политолог Алексей Мазур. В беседе с журналистом «Курьер.Среда» 30 ноября эксперт считает: вакцинация от коронавируса была приукрашена. Именно поэтому по сей день прививки от ковида принимают именно так: с протестом и непринятием.
- В вопросе массовой вакцинации есть две проблемы. Первая - пропаганда часто врёт, и люди ей не верят. Вторая - за время "постправды", многие люди утратили способность анализировать информацию, понимать, где истина, а где ложь и не доверяют никому. Ошибка госпропаганды в области вакцинации была в том, что в вопросе, который требует исключительной степени доверия, она стала работать привычными методами. Что-то скрывать, где-то приукрашивать. Совершенно напрасно вакцинирование было представлено как панацея, как 100-процентная броня, которая защищает от заражения, болезни, и тем более - от смерти. Люди быстро увидели, что это не так. Да, вакцинированные и заражаются, и попадают в ковидарии и даже умирают. Вакцинироваться или нет - это не вопрос стопроцентной защиты. Это вопрос уменьшения рисков. Для оценки рисков нужна честная статистика. А её нет. Чтоб понять, работает вакцина или нет, достаточно двух простых цифр. Первая - процент вакцинированных в обществе. Вторая - процент вакцинированных в ковидарии. Всё сразу станет понятно даже человеку с неполным средним образованием. Такая статистика есть. Почему она не публикуется? Дело усугубляется тем, что в России наряду с эффективной вакциной «Спутник-V» в обороте находятся вакцины, эффективность которых пока не опубликована. Но есть веские причины сомневаться в эффективности «Эпиваккороны», например. Однако слабая эффективность одной из применяемых компрометирует идею вакцинации в целом, - рассуждает политолог Алексей Мазур.
Вдогонку политолог Алексей Мазур привел и собственные наблюдения за знакомыми, их семьями.
-Я, перед тем, как привиться, изучил научные статьи в иностранных, в том числе, журналах. Узнал об эффективности «Спутника V» в Аргентине. Потом после этого принял решение. Что же касается известных людей, заболевших ковидом или умершим от него после прививки. Я веду некоторую личную статистику. В ней у меня несколько умерших от ковида (без прививки), знакомые, потерявшие родителей (не смогли их убедить привиться). И ни одного, умершего от прививки, или от ковида после прививки.
Выбор-то у нас простой - встретиться с вирусом, будучи привитым, или - без прививки. Через несколько месяцев по нам пройдется штамм «Омикрон». Судя по всему, ковидом болеют и дважды, и трижды, и каждый новый случай здоровья не прибавляет. Взвешивайте, решайте. Я болеть не хочу, а пример моих знакомых, переболевших и страдающих от последствий, тоже не вдохновляет, - поделился политолог Алексей Мазур.