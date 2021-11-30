Из Кабула в Россию привезут афганских студентов с 1 декабря

В Кабул запланирован рейс из России с очередной партией гуманитарной помощи, вместе с этим из страны могут быть вывезены граждане, у которых есть право на проживание в РФ или российский паспорт.
Также будут отправлены в Москву около ста студентов из Афганистана. Об этом сообщил Гулам Мохаммад Джалал, возглавляющий Центра диаспор Афганистана в России.
- С 1 декабря планируется второй этап отправки гуманитарной помощи в Афганистан. На обратном пути приедут студенты, в основном, и граждане афганского происхождения, которые находятся в Афганистане. По моей информации, сейчас приедут студенты, в основном. Потому что обстановка стабилизировалась, и граждане России пока воздерживаются приезжать, потому что их семьи там остаются. Поэтому абсолютное большинство будут афганские студенты. По моим расчетам, их будет около 100, - пояснил Гулам Мохаммад Джалал в беседе с РИА Новости.
В настоящее время в Афганистане проживают около тысячи граждан, которым разрешено въехать в Россию, но они пока не торопятся этого сделать из-за того, что семьи остаются в стране. Кроме того, по заявлениям данных граждан, им ничего не угрожает.
По мнению представителя диаспоры, они могут ждать возобновления прямых авиаперелетов Москва-Кабул. Из России на 1 декабря запланирована поставка гуманитарной помощи в Афганистан. Масса перевозимого груза от 45 до 60 тонн, при этом обратным рейсом вывезут несколько сотен желающих покинуть страну граждан.