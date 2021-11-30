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Из Кабула в Россию привезут афганских студентов с 1 декабря

10:54:5311/30/2021
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Несколько сотен человек, у которых есть российские паспорта остаются в Афганистане. Желающие покинуть страну и прилететь в Россию смогут это сделать после 1 декабря.

В Афганистане продолжают оставаться граждане, которые имеют российские паспорта. Фото: PxHere

В Кабул запланирован рейс из России с очередной партией гуманитарной помощи, вместе с этим из страны могут быть вывезены граждане, у которых есть право на проживание в РФ или российский паспорт.

Также будут отправлены в Москву около ста студентов из Афганистана. Об этом сообщил Гулам Мохаммад Джалал, возглавляющий Центра диаспор Афганистана в России.

- С 1 декабря планируется второй этап отправки гуманитарной помощи в Афганистан. На обратном пути приедут студенты, в основном, и граждане афганского происхождения, которые находятся в Афганистане. По моей информации, сейчас приедут студенты, в основном. Потому что обстановка стабилизировалась, и граждане России пока воздерживаются приезжать, потому что их семьи там остаются. Поэтому абсолютное большинство будут афганские студенты. По моим расчетам, их будет около 100, - пояснил Гулам Мохаммад Джалал в беседе с РИА Новости.

В настоящее время в Афганистане проживают около тысячи граждан, которым разрешено въехать в Россию, но они пока не торопятся этого сделать из-за того, что семьи остаются в стране. Кроме того, по заявлениям данных граждан, им ничего не угрожает.

По мнению представителя диаспоры, они могут ждать возобновления прямых авиаперелетов Москва-Кабул. Из России на 1 декабря запланирована поставка гуманитарной помощи в Афганистан. Масса перевозимого груза от 45 до 60 тонн, при этом обратным рейсом вывезут несколько сотен желающих покинуть страну граждан.

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