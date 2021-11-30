В Башкирии экс-сотрудник ритуальных услуг утопил пьяного друга и закопал тело в чужую могилу

В Кумертау органы правопорядка завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека. Его обвиняют в совершении убийства, которое было осуществлено в мае 2021 года. Дело было возбуждено после обращения местной жительницы в отделение полиции. Она сообщили о пропаже 25-летнего сына. Тогда сотрудниками полиции были проведены розыскные мероприятия и допрошены приближенные к пропавшему люди. Внимание оперативников привлек знакомый молодого человека, который сразу после случившегося отправился в столицу.
позже выяснилось, что утром 11 мая оба фигуранта по делу находились под воздействием алкогольных напитков. Между ними случилась бытовая ссора. Поругались молодые люди из-за того, что потерпевший переписывался с девушкой обвиняемого, когда находился в местах лишения свободы. Тогда убийца предложил своей жертве выехать за пределы города и выяснить отношения. На что получил согласие. Убийца и жертва приехали на берег реки Мелеуз в пригороде Кумертау и подрались. В ходе драки они упали с обрыва в реку. Подозреваемый держал погибшего в воде вниз головой, пока тот не скончался.
Подозреваемый в совершении убийства молодой человек являлся сотрудником одной из ритуальных служб города. На следующий день он решил вывезти тело жертвы за город и захоронить в одной из могил. Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и показал органам правопорядка место, где захоронил тело. А свидетель долгое время не раскрывал всех подробностей произошедшего, потому что его запугали. Сейчас дело в отношении жители республики направлено в суд.