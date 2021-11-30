Всех отважных со Всероссийский день хоккея: сердечные поздравления на 1 декабря

Хоккей — игра для самых смелых,
Для тех, кто не боится льда,
Кто шайбу лихо забивает,
Под крик болельщиков ура!
Накал азарта, шквал эмоций
Доносятся с высот трибун,
Но наш спортсмен всегда спокоен,
Ведет расчетливо игру.
Наш хоккеист, тебе желаем
Успех познать в своей судьбе,
Во всероссийский день хоккея
Удача пусть придет к тебе!
Сражений ярких и удачных,
Вкус поражения не знать,
Поддержки близких и команды,
В игре, и в жизни побеждать!
***
Всероссийский день хоккея
Отмечает вся страна.
Поздравляю вас, ребята.
Праздник важный, это да!
Спорт красивый этот важен,
Он любим среди людей.
С детских лет ведь знает каждый —
Трус не играет в хоккей.
Поздравляю с днём хоккея,
За тебя всегда болею.
Забивай победный гол —
Пусть завидует футбол.
Будь в игре непобедимым,
Вне игры — всеми любимым.
Пусть всем соперникам назло
Успех даётся сверхлегко.
***
Фанатов и болельщиков,
Людей не безразличных,
Сегодня с днем хоккея
Хочу поздравить лично.
Желаю вам хоккейных
Яростных баталий,
Для команд любимых —
Кубков и медалей.
Вам, игроки, желаю
Подняться на вершины,
В хоккей играют только
Настоящие мужчины.
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Стихи: Поздравок