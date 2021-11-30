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Всех отважных со Всероссийский день хоккея: сердечные поздравления на 1 декабря

1:15:5611/30/2021
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1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, он перекликается с. Днем рождения российского хоккея, который празднуют через 3 недели, 22 декабря.

Всероссийский день хоккея

Хоккей — игра для самых смелых,
Для тех, кто не боится льда,
Кто шайбу лихо забивает,
Под крик болельщиков ура!

Накал азарта, шквал эмоций
Доносятся с высот трибун,
Но наш спортсмен всегда спокоен,
Ведет расчетливо игру.

Наш хоккеист, тебе желаем
Успех познать в своей судьбе,
Во всероссийский день хоккея
Удача пусть придет к тебе!

Сражений ярких и удачных,
Вкус поражения не знать,
Поддержки близких и команды,
В игре, и в жизни побеждать!

***

Всероссийский день хоккея
Отмечает вся страна.
Поздравляю вас, ребята.
Праздник важный, это да!

Спорт красивый этот важен,
Он любим среди людей.
С детских лет ведь знает каждый —
Трус не играет в хоккей.

Всероссийский день хоккея

Поздравляю с днём хоккея,
За тебя всегда болею.
Забивай победный гол —
Пусть завидует футбол.

Будь в игре непобедимым,
Вне игры — всеми любимым.
Пусть всем соперникам назло
Успех даётся сверхлегко.

***

Фанатов и болельщиков,
Людей не безразличных,
Сегодня с днем хоккея
Хочу поздравить лично.

Желаю вам хоккейных
Яростных баталий,
Для команд любимых —
Кубков и медалей.

Вам, игроки, желаю
Подняться на вершины,
В хоккей играют только
Настоящие мужчины.

Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок

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