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Путин приказал подготовить план противодействия новому «омикрон»-штамму коронавируса за неделю

12:18:5711/30/2021
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Глава государства обратился к правительству с поручением предоставить план действий для того, чтобы эффективнее противодействовать распространению коронавируса в России, который подрывает мировую экономику.

Владимир Путин выступил по видеосвязи на форуме "Россия зовет". Фото: kremlin.ru

Неделю для разработки плана мероприятий дал правительству России президент Владимир Путин. Он поручил подготовить обновленный план для лучшего противодействия распространению нового штамма коронавируса.

Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет» 30 ноября и отметил, что «омикрон» уже начал оказывать влияние на темпы восстановления экономики в мире.

- Экономика постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались под вопросом. Причина всем хорошо известна - очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям, - рассказал Путин.

Глава государства заявил, что в течение нескольких недель станет понятно, чем грозит появление нового штамма коронавируса. Он добавил, что нужно быть готовым к любым изменениям.

- Прежде всего, необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни, - заявил глава государства.

Владимир Путин во время выступления заметил, что меры, принимаемые совместно с другими странами, будут более эффективными, чем действие поодиночке, и отметил, что необходимо взаимно признавать сертификаты и вакцины, также делать более доступной вакцинацию населения во всех уголках планеты.

В ноябре было зафиксировано появление нового штамма коронавируса "омикрон", он был обнаружен в Южной Африке. Оказалось, что мутации, произошедшие с опасным вирусом, коснулись той его части, которая отвечает за проникновение в организм человека, что делает его более опасным.

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