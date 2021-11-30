Путин приказал подготовить план противодействия новому «омикрон»-штамму коронавируса за неделю

Неделю для разработки плана мероприятий дал правительству России президент Владимир Путин. Он поручил подготовить обновленный план для лучшего противодействия распространению нового штамма коронавируса.
Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет» 30 ноября и отметил, что «омикрон» уже начал оказывать влияние на темпы восстановления экономики в мире.
- Экономика постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались под вопросом. Причина всем хорошо известна - очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям, - рассказал Путин.
Глава государства заявил, что в течение нескольких недель станет понятно, чем грозит появление нового штамма коронавируса. Он добавил, что нужно быть готовым к любым изменениям.
- Прежде всего, необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни, - заявил глава государства.
Владимир Путин во время выступления заметил, что меры, принимаемые совместно с другими странами, будут более эффективными, чем действие поодиночке, и отметил, что необходимо взаимно признавать сертификаты и вакцины, также делать более доступной вакцинацию населения во всех уголках планеты.
В ноябре было зафиксировано появление нового штамма коронавируса "омикрон", он был обнаружен в Южной Африке. Оказалось, что мутации, произошедшие с опасным вирусом, коснулись той его части, которая отвечает за проникновение в организм человека, что делает его более опасным.