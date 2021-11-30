Путин заявил о новых мерах поддержки россиян с учетом финансовых возможностей страны

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме "Россия зовет", проходящем 30 ноября, не исключил внедрение новых мер поддержки граждан,в зависимости от имеющихся возможностей страны.
При этом российский лидер напомнил о том, какие меры уже приняты для соцподдержки малоимущих граждан. Это в том числе разовые выплаты пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста.
"Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - заявил глава государства. Он участвует в форуме по видеосвязи.