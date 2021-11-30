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30.11
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Путин заявил о новых мерах поддержки россиян с учетом финансовых возможностей страны

11:53:5111/30/2021
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Российский лидер напомнил о том, какие меры уже приняты для соцподдержки малоимущих граждан. Это в том числе разовые выплаты пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста.

Путин не исключил внедрение новых мер поддержки граждан. Фото: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме "Россия зовет", проходящем 30 ноября, не исключил внедрение новых мер поддержки граждан,в зависимости от имеющихся возможностей страны.

При этом российский лидер напомнил о том, какие меры уже приняты для соцподдержки малоимущих граждан. Это в том числе разовые выплаты пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста.

"Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - заявил глава государства. Он участвует в форуме по видеосвязи.

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