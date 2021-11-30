Путин сомневается в скором восстановлении мировой экономики из-за омикрон-штамма, но Россия выходит на пандемийный уровень

Восстановления мировой экономики сейчас находится под вопросом из-за роста заболеваемости коронавирусом, появления нового омикрон-штамма, отметил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!», в котором он участвует 30 ноября в режиме видеоконференции.
По его словам, пандемия оказала серьезное влияние на не всю глобальную экономику и всевозможные связи - инвестиционные, деловые, кооперационные.
«Отмечу что, она — экономика — постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», — оценил глава государства.
Вместе с тем он отметил, что России удается выйти на допандемийный уровень по важнейшим макроэкономическим показателям. Хотя РФ сталкивается с теми же проблемами, что и весь мир: изменение климата, коронавирус, инфляция.
"Мы тем не менее выстроили работу таким образом, что нам удается выйти на допандемийный уровень по важнейшим макроэкономическим показателям", - заявил российский лидер.
Ранее на форуме Путин объявил о возможных новых мерах поддержки россиян.