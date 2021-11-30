Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин сомневается в скором восстановлении мировой экономики из-за омикрон-штамма, но Россия выходит на пандемийный уровень

12:06:5011/30/2021
0

Хотя РФ сталкивается с теми же проблемами, что и весь мир: изменение климата, коронавирус, инфляция, заявил глава государства.

Путин усомнился в темпах восстановления мировой экономики из-за омикрон-штамма. Фото: Кремлин.ру

Восстановления мировой экономики сейчас находится под вопросом из-за роста заболеваемости коронавирусом, появления нового омикрон-штамма, отметил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!», в котором он участвует 30 ноября в режиме видеоконференции.

По его словам, пандемия оказала серьезное влияние на не всю глобальную экономику и всевозможные связи - инвестиционные, деловые, кооперационные.

«Отмечу что, она — экономика — постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», — оценил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что России удается выйти на допандемийный уровень по важнейшим макроэкономическим показателям. Хотя РФ сталкивается с теми же проблемами, что и весь мир: изменение климата, коронавирус, инфляция.

"Мы тем не менее выстроили работу таким образом, что нам удается выйти на допандемийный уровень по важнейшим макроэкономическим показателям", - заявил российский лидер.

Ранее на форуме Путин объявил о возможных новых мерах поддержки россиян.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
экономикаинфляция.пандемияомикронВладимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Еще год экономика будет падать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему каждый верующий должен обязательно помолиться в праздник Введение во храм Богородицы 4 декабря? Что просить в великий праздник
12:00:47 11/30/2021
Почему каждый верующий должен обязательно помолиться в праздник Введение во храм Богородицы 4 декабря? Что просить в великий праздник
Путин заявил о новых мерах поддержки россиян с учетом финансовых возможностей страны
11:53:51 11/30/2021
Путин заявил о новых мерах поддержки россиян с учетом финансовых возможностей страны
Лифт рухнул в многоэтажке Иркутска. Спасатели извлекли из кабины пострадавшего
11:41:13 11/30/2021
Лифт рухнул в многоэтажке Иркутска. Спасатели извлекли из кабины пострадавшего
БердскКовидный госпиталь ЦГБ Бердска пополняется ежедневно на 15 новых пациентов, почти 1000 бердчан подозревают на коронавирус
11:31:59 11/30/2021
Ковидный госпиталь ЦГБ Бердска пополняется ежедневно на 15 новых пациентов, почти 1000 бердчан подозревают на коронавирус
БердскАнтиваксеры рассылают ролики о звездах, умерших после прививок от ковида: почему россияне верят в мифы о «бесполезности» вакцинации, мнение врача и политолога
11:15:45 11/30/2021
Антиваксеры рассылают ролики о звездах, умерших после прививок от ковида: почему россияне верят в мифы о «бесполезности» вакцинации, мнение врача и политолога
Изможденный муж Анастасии Заворотнюк вышел на лед, чтобы заработать на лечение супруги
11:13:28 11/30/2021
Изможденный муж Анастасии Заворотнюк вышел на лед, чтобы заработать на лечение супруги
БердскПоследнее затмение-2021: астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал, увидят ли сибиряки полное солнечное затмение 4 декабря и как оно повлияет на каждого землянина
11:01:59 11/30/2021
Последнее затмение-2021: астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал, увидят ли сибиряки полное солнечное затмение 4 декабря и как оно повлияет на каждого землянина
6 дел, которые можно и строго нельзя делать в полное Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 4 декабря 2021 года
11:00:14 11/30/2021
6 дел, которые можно и строго нельзя делать в полное Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 4 декабря 2021 года
Из Кабула в Россию привезут афганских студентов с 1 декабря
10:54:53 11/30/2021
Из Кабула в Россию привезут афганских студентов с 1 декабря
В Башкирии экс-сотрудник ритуальных услуг утопил пьяного друга и закопал тело в чужую могилу
10:33:14 11/30/2021
В Башкирии экс-сотрудник ритуальных услуг утопил пьяного друга и закопал тело в чужую могилу