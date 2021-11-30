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Многочасовые очереди из-за тестирования на «омикрон»-штамм коронавируса стоят в аэропорту Шереметьево

1:07:1011/30/2021
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Тестирование прибывших касается тех пассажиров, кто прилетел из Лондона. В Великобритании обнаружили южноафриканский вариант ковида.

В Шереметьево прибывших из Лондона проверяют на "омикрон"-штамм коронавируса. Фото: Telegram-канал «Москва 24»

В столичном аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди из пассажиров, прилетевших из Великобритании. Тестирование прибывших проводится по причине выявления в этой стране случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса.

Фотографии огромной очереди появились в Telegram-канале «Москва 24», их прислали прибывшие в Россию путешественники, простоявшие в ней несколько часов.

С 27 ноября в Великобритании ужесточены правила для въезда в страну иностранцев. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, каждый въезжающий в страну будет сдавать тест ПЦР и находиться на самоизоляции до того момента, когда он будет готов.

С 24 ноября в мире зафиксировано появление первого случая заражения новым мутировавшим штаммом, получившим название «омикрон». Сообщения о первых случаях заражения поступили из Южной Африки. В Европе стали отменят рейсы в некоторые африканские страны.

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