Многочасовые очереди из-за тестирования на «омикрон»-штамм коронавируса стоят в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди из пассажиров, прилетевших из Великобритании. Тестирование прибывших проводится по причине выявления в этой стране случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса.
Фотографии огромной очереди появились в Telegram-канале «Москва 24», их прислали прибывшие в Россию путешественники, простоявшие в ней несколько часов.
С 27 ноября в Великобритании ужесточены правила для въезда в страну иностранцев. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, каждый въезжающий в страну будет сдавать тест ПЦР и находиться на самоизоляции до того момента, когда он будет готов.
С 24 ноября в мире зафиксировано появление первого случая заражения новым мутировавшим штаммом, получившим название «омикрон». Сообщения о первых случаях заражения поступили из Южной Африки. В Европе стали отменят рейсы в некоторые африканские страны.