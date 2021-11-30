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Путин заявил о новых выплатах пенсионерам и семьям с детьми

12:41:4311/30/2021
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По словам президента, приоритетом для российской экономики является помощь пострадавшим от пандемии коронавируса гражданам и отраслям.

Путин назвал приоритетом экономики РФ помощь пострадавшим от пандемии людям и отраслям. Кремлин.ру

Президент РФ Владимир Путин 30 ноября, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", заявил, что приоритетом для российской экономики является помощь пострадавшим от пандемии коронавируса гражданам и отраслям.

"Мы понимаем, что все, что связано с сегодняшними трудностями, отражается на людях. Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики, наиболее пострадавших ее отраслей в первую очередь и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста, пенсионеры, это семьи с детьми", — высказался глава государства.

Как сообщал "Курьер.Среда", выступая на форуме ранее, Путин не исключил, что россияне смогут получить единовременные выплаты из бюджета. По его словам, имеющиеся возможности позволяют сделать этою. Российский лидер напомнил, что  в стране уже выплачивали разовые пособия пенсионерам и семьям с детьми-школьниками.

- Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет, — заявил Путин.

Он указал, что запланировано властями, укладывается в бюджет страны и будет выполнено в полном объеме.

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