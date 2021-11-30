Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Кремле рассказали о введение штрафов для отказывающихся ставить прививки от коронавируса

2:05:1811/30/2021
0

Россия не будет принимать меры, подобные тем, что ввела Австрия. В этой стране за отказ прививаться введен штраф более 7000 евро.

Антиваксеров пока штрафовать не будут. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
Антиваксеры рассылают ролики о звездах, умерших после прививок от ковида: почему россияне верят в мифы о «бесполезности» вакцинации, мнение врача и политолога

Антиваксеры рассылают ролики о звездах, умерших после прививок от ковида: почему россияне верят в мифы о «бесполезности» вакцинации, мнение врача и политологаВрача скорой помощи в Барнауле уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавирусаЕщё 41 новости

В России не планируется введение денежных штрафов для граждан, оказывающихся вакцинироваться. Об этом рассказал Дмитрий Песков. Он пояснил, что меры, которые введены в Австрии, в России не будут применяться.

- Нет, мы не допускаем, что такие меры будут введены в России, — сказал он.

После обострения эпидобстановки в Австрии введены жесткие меры для тех, кто оказывается без причины вакцинироваться. Теперь с антиваксерами будет проводится последовательная работа — сначала вызов в администрацию населенного пункта, через месяц гражданина попросят снова прийти в административный орган, после уже будет наложен штраф в размере 3,6 тысяч евро или заключение под стражу сроком на 4 недели. При последующем отказе штраф вырастает вдвое до 7,2 тысяч евро.

Законопроект пока не принят, его дорабатывают, в случае принятия он начнет действовать с февраля 2022 года. В Австрии самый низкий показатель по числу вакцинированных в Европе.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прививкакоронавирусШтрафы.Дмитрий Песков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как заставить людей делать прививки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин назвал главную российскую проблему, мешающую ему спать по ночам
1:50:14 11/30/2021
Путин назвал главную российскую проблему, мешающую ему спать по ночам
В Новосибирске сбившая насмерть самокатчика 23-летняя девушка заявила в суде о беременности
1:39:15 11/30/2021
В Новосибирске сбившая насмерть самокатчика 23-летняя девушка заявила в суде о беременности
Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году: В чем фокус?
1:21:48 11/30/2021
Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году: В чем фокус?
Всех отважных со Всероссийский день хоккея: сердечные поздравления на 1 декабря
1:15:56 11/30/2021
Всех отважных со Всероссийский день хоккея: сердечные поздравления на 1 декабря
Многочасовые очереди из-за тестирования на «омикрон»-штамм коронавируса стоят в аэропорту Шереметьево
1:07:10 11/30/2021
Многочасовые очереди из-за тестирования на «омикрон»-штамм коронавируса стоят в аэропорту Шереметьево
Как правильно «запереть» дом от нечистой силы: и почему это на Руси делали именно 2 декабря
1:00:53 11/30/2021
Как правильно «запереть» дом от нечистой силы: и почему это на Руси делали именно 2 декабря
В Азербайджане разбился военный вертолет. Погибли 14 человек
12:49:45 11/30/2021
В Азербайджане разбился военный вертолет. Погибли 14 человек
Путин заявил о новых выплатах пенсионерам и семьям с детьми
12:41:43 11/30/2021
Путин заявил о новых выплатах пенсионерам и семьям с детьми
58-летний житель Калужской области изнасиловал девочку в лесу: Под видом сверстницы он познакомился с ней по интернету
12:33:37 11/30/2021
58-летний житель Калужской области изнасиловал девочку в лесу: Под видом сверстницы он познакомился с ней по интернету
Путин приказал подготовить план противодействия новому «омикрон»-штамму коронавируса за неделю
12:18:57 11/30/2021
Путин приказал подготовить план противодействия новому «омикрон»-штамму коронавируса за неделю