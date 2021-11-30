В Кремле рассказали о введение штрафов для отказывающихся ставить прививки от коронавируса

В России не планируется введение денежных штрафов для граждан, оказывающихся вакцинироваться. Об этом рассказал Дмитрий Песков. Он пояснил, что меры, которые введены в Австрии, в России не будут применяться.
- Нет, мы не допускаем, что такие меры будут введены в России, — сказал он.
После обострения эпидобстановки в Австрии введены жесткие меры для тех, кто оказывается без причины вакцинироваться. Теперь с антиваксерами будет проводится последовательная работа — сначала вызов в администрацию населенного пункта, через месяц гражданина попросят снова прийти в административный орган, после уже будет наложен штраф в размере 3,6 тысяч евро или заключение под стражу сроком на 4 недели. При последующем отказе штраф вырастает вдвое до 7,2 тысяч евро.
Законопроект пока не принят, его дорабатывают, в случае принятия он начнет действовать с февраля 2022 года. В Австрии самый низкий показатель по числу вакцинированных в Европе.