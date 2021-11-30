Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Во всем виноват Чубайс: Он согласился с мнением, что все плохое в стране происходит из-за него

3:30:0211/30/2021
0

Как пояснил спецпредставитель российского президента, все хорошее делается также при его участии.

Анатолий Чубайс. Фото: Wikimedia Commons

Анатолий Чубайс рассказал, что все, происходящее в России — и плохое, и хорошее, так или иначе связано с его личностью. Однако данное мнение - это не позиция политика, а его «искаженное восприятие» действительности.

Так свое видение своих отношений с Россией обрисовал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

- У меня даже выбора такого нет. Все плохое, что происходит со страной - происходит из-за меня. Происходит не потому, что я такой великий, а потому, что я так это воспринимаю. Где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали. А все хорошее происходит тоже в связи с тем, что я делал. У меня вот такое искаженное восприятие, - пояснил спецпредставитель президента.

Анатолий Чубайс рассказал, что у него некое особое отношение к России, потому что он имеет отношение практически ко всему, что происходит в стране на протяжении многих лет. Он пояснил, что чувствует себя виноватым или просто замешанным во всем, что происходит в России и будет происходить в стране дальше.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
будущее страныпроисходящее в Россиивлияние политикаАнатолий Чубайс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы считаете Чубайса созидателем или разрушителем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причину массового отравления роллами в «Суши Хаус» установила прокуратура Новосибирской области
3:12:02 11/30/2021
Причину массового отравления роллами в «Суши Хаус» установила прокуратура Новосибирской области
Имена для гениев: какое имя выбрать для мальчика, которому вы пророчите яркое будущее
3:00:47 11/30/2021
Имена для гениев: какое имя выбрать для мальчика, которому вы пророчите яркое будущее
«Поле чудес» под новым названием перезапусят на Первом канале в 2022 году с тем же ведущим
2:47:55 11/30/2021
«Поле чудес» под новым названием перезапусят на Первом канале в 2022 году с тем же ведущим
Телевизор насмерть придавил 3-летнего мальчика в Тюмени
2:25:40 11/30/2021
Телевизор насмерть придавил 3-летнего мальчика в Тюмени
Звонкие поздравления для всех в Первый день зимы 1 декабря – ура! С нами снежок и горки
2:15:00 11/30/2021
Звонкие поздравления для всех в Первый день зимы 1 декабря – ура! С нами снежок и горки
В Кремле рассказали о введение штрафов для отказывающихся ставить прививки от коронавируса
2:05:18 11/30/2021
В Кремле рассказали о введение штрафов для отказывающихся ставить прививки от коронавируса
Что такое бенто-торт: сколько он весит, где купить, парочка рецептов
2:00:17 11/30/2021
Что такое бенто-торт: сколько он весит, где купить, парочка рецептов
Путин назвал главную российскую проблему, мешающую ему спать по ночам
1:50:14 11/30/2021
Путин назвал главную российскую проблему, мешающую ему спать по ночам
В Новосибирске сбившая насмерть самокатчика 23-летняя девушка заявила в суде о беременности
1:39:15 11/30/2021
В Новосибирске сбившая насмерть самокатчика 23-летняя девушка заявила в суде о беременности
Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году: В чем фокус?
1:21:48 11/30/2021
Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году: В чем фокус?