Во всем виноват Чубайс: Он согласился с мнением, что все плохое в стране происходит из-за него

Анатолий Чубайс рассказал, что все, происходящее в России — и плохое, и хорошее, так или иначе связано с его личностью. Однако данное мнение - это не позиция политика, а его «искаженное восприятие» действительности.
Так свое видение своих отношений с Россией обрисовал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".
- У меня даже выбора такого нет. Все плохое, что происходит со страной - происходит из-за меня. Происходит не потому, что я такой великий, а потому, что я так это воспринимаю. Где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали. А все хорошее происходит тоже в связи с тем, что я делал. У меня вот такое искаженное восприятие, - пояснил спецпредставитель президента.
Анатолий Чубайс рассказал, что у него некое особое отношение к России, потому что он имеет отношение практически ко всему, что происходит в стране на протяжении многих лет. Он пояснил, что чувствует себя виноватым или просто замешанным во всем, что происходит в России и будет происходить в стране дальше.