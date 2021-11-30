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Как быть, если Новосибирск принимает мазки на вызове, а Бердск нет?

2:36:4811/30/2021
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Это при том, что у девушки 2 маленьких ребёнка, которые ещё болеют с температурой и их банально не с кем оставить, во-первых.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Алина:

ЦГБ. Очередь. Фото: "Курьер.Среда"

Добрый вечер. Вопрос по бердской цгб. Заболел родственник, вчера позвонив в поликлинику получили отказ, т. к. человек не прописан в Бердске, но временно тут проживает. Сегодня вызов приняли, пришёл фельдшер Огнев, без защиты средств. Прописал лечение обычной орви и направил сдавать мазок в общую очередь в поликлинику. Как быть, если Новосибирск принимает мазки на вызове, а Бердск нет. Это при том, что у девушки 2 маленьких ребёнка, которые ещё болеют с температурой и их банально не с кем оставить, во-первых. Второе, это общая не разделенная даже очередь, в ней точно есть положительные и отказ от взятия мазка на вызове.

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