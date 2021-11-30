Две россиянки пропали без вести на Кипре. К поискам подключили российское посольство и местных жителей

Власти Республики Кипр совместно с российским посольством в Никосии продолжают розыск пропавших россиянок, которые не выходили на связь с 17 ноября. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ.
- Консульский отдел посольства оказывает необходимое содействие отделу криминальной полиции города Ларнака, в чьем производстве находится дело о пропавших россиянках, - сообщили для ТАСС в посольстве.
После недели поисков полиция Кипра обратилась к общественности с просьбой помочь найти россиянок. Были опубликованы приметы пропавших и их фотографии. В сообщении полиции указано, что возраст россиянок 33 и 43 года, их имена - Хаят Аль-Раиси и Мария Газибагандова.
Женщины пропали из квартиры, находящейся в жилом доме Ларнаки недалеко от пляжа «Маккензи». Они прибыли на Кипр в разное время — одна в начале лета, другая месяц назад.
В полиции возбудили дело об убийстве и задержали 32-летнего сирийца по подозрению в преступлении, также разыскивается 22-летний гражданин Сирии.
Полиции известно, что при помощи кредитной карты одной из женщин после исчезновения были осуществлены три платежа: два - на автозаправочных станциях и один - в киоске.