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Две россиянки пропали без вести на Кипре. К поискам подключили российское посольство и местных жителей

3:57:0611/30/2021
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Россиянки не выходят на связь с 17 ноября. Полиция возбудила дело об убийстве. Есть подозреваемые. С карт исчезнувших женщин делали платежи.

На Кипре пропали две россиянки. Фото: Piqsels

Власти Республики Кипр совместно с российским посольством в Никосии продолжают розыск пропавших россиянок, которые не выходили на связь с 17 ноября. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ.

- Консульский отдел посольства оказывает необходимое содействие отделу криминальной полиции города Ларнака, в чьем производстве находится дело о пропавших россиянках, - сообщили для ТАСС в посольстве.

После недели поисков полиция Кипра обратилась к общественности с просьбой помочь найти россиянок. Были опубликованы приметы пропавших и их фотографии. В сообщении полиции указано, что возраст россиянок 33 и 43 года, их имена - Хаят Аль-Раиси и Мария Газибагандова.

Женщины пропали из квартиры, находящейся в жилом доме Ларнаки недалеко от пляжа «Маккензи». Они прибыли на Кипр в разное время — одна в начале лета, другая месяц назад.

В полиции возбудили дело об убийстве и задержали 32-летнего сирийца по подозрению в преступлении, также разыскивается 22-летний гражданин Сирии.

Полиции известно, что при помощи кредитной карты одной из женщин после исчезновения были осуществлены три платежа: два - на автозаправочных станциях и один - в киоске.

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посольствопропавшие женщиныгражданки России
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