Причину массового отравления роллами в «Суши Хаус» установила прокуратура Новосибирской области

Межрайонная прокуратура Татарска завершила проверку в связи с массовым отравлением местных жителей, сообщили 30 ноября в прокуратуре Новосибирской области.
Из территориального отдела Роспотребнадзора поступила информация о многочисленных обращениях местных жителей в больницу с признаками отравления после покупки готовой продукции в кафе «Суши Хаус».
Как выяснили в ходе прокурорской проверки, два повара заведения не прошли гигиеническое обучение. Предприниматель заключил с ними договоры подряда вместо положенных по закону трудовых договоров. Фактически же работники выполняли трудовые функции - по графикам смен, с режим труда и контролем работодателя.
-Прокуратура возбудила в отношении предпринимателя административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ -нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, внесла ему представление об устранении нарушений трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства. Она находится на рассмотрении, - рассказали в облпрокуратуре.
Как сообщал "Курьер.Среда", 23 ноября стало известно, что роллами в суши-баре Татарска отравились 48 человек. Именно столько местных жителей обратились в районную больницу с признаками отравления.
«Суши Хаус» закрыли на время. Роспотребнадзор возбудил административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Кроме того СК расследует уголовное дело по ч. 1 ст.238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.