Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пфайзер начала работу над вакциной от Омикрона: заявление генерального директора

5:30:5611/30/2021
0

«В пятницу мы сделали нашу первую матрицу ДНК, которая является первым возможным поворотом процесса разработки новой вакцины», - сказал он.

Испытания могут показать, что существующие прививки «защищают слабо», а это означает, что «нам нужно создать новую вакцину», - сказал Бурла. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Ковидный госпиталь ЦГБ Бердска пополняется ежедневно на 15 новых пациентов, почти 1000 бердчан подозревают на коронавирус

Ковидный госпиталь ЦГБ Бердска пополняется ежедневно на 15 новых пациентов, почти 1000 бердчан подозревают на коронавирусАлександр Гинцбург рассказал, как назальная вакцина спасает от коронавирусаЕщё 360 новости

Pfizer уже начал работу над версией своей вакцины COVID-19, специально нацеленной на новый вариант Omicron на случай, если текущая прививка не будет эффективной против последнего штамма, заявил в понедельник генеральный директор американского производителя лекарств Альберт Бурла, пишет medicalxpress.com.

Бурла сообщил CNBC, что его компания в пятницу начала тестирование нынешней вакцины против варианта Omicron, о котором впервые сообщили в Южной Африке, и который вновь вызвал опасения по поводу глобальной волны инфекций COVID-19.

«Я не думаю, что в результате вакцины не защищают», - сказал Бурла.

Но испытания могут показать, что существующие прививки «защищают слабо», а это означает, что «нам нужно создать новую вакцину», - сказал Бурла.

«В пятницу мы сделали нашу первую матрицу ДНК, которая является первым возможным поворотом процесса разработки новой вакцины», - сказал он.

Johnson & Johnson также заявила в понедельник, что «разрабатывает вакцину, специфичную для Omicron, и будет развивать ее по мере необходимости».

В пятницу Moderna, еще один ведущий производитель вакцин против COVID-19, заявила, что разрабатывает бустерную вакцину против нового варианта.

Бурла сравнил ситуацию со сценарием в начале этого года, когда Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech разработали вакцину за 95 дней, когда были опасения, что предыдущая формула не сработает против Delta, хотя эта версия в конечном итоге не использовалась.

Нынешняя вакцина «очень эффективна» против Delta, сказал руководитель компании, добавив, что компании рассчитывают произвести четыре миллиарда доз вакцины в 2022 году.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новый вариант COVID-19 Omicron представляет «очень высокий» риск во всем мире.

Бурла сказал, что он также «очень уверен», что недавно представленная противовирусная таблетка Pfizer будет работать в качестве лечения инфекций, вызванных мутациями, включая Omicron.

Было показано, что среди недавно инфицированных пациентов из группы высокого риска, пролеченных в течение трех дней после появления симптомов, таблетки Pfizer сокращают госпитализацию или смертность почти на 90 процентов.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19 вакцинаомикрон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете колоть себе "новую вакцину"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 ноября 2021 в России и мире
Магнитная буря 30 ноября 2021: двухбалльные волнения магнитосферы Земли вызовет солнечный ветер
«Правды хотим добиться»: В Бердске умерла 76-летняя Галина Марусей после наезда мусоровоза МАН. Родственники ищут свидетелей смертельного ДТП и просят записи видеорегистраторов2
Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года2

Последние новости

Пфайзер начала работу над вакциной от Омикрона: заявление генерального директора
5:30:56 11/30/2021
Пфайзер начала работу над вакциной от Омикрона: заявление генерального директора
Волшебный день 4 декабря 2021: Что означают солнечное затмение и новолуние для каждого знака зодиака. Особенности уникальной даты
4:45:36 11/30/2021
Волшебный день 4 декабря 2021: Что означают солнечное затмение и новолуние для каждого знака зодиака. Особенности уникальной даты
Когда просить помощи у высших сил в декабре 2021 года: часы ангела по дням. Какие дни особо хороши
4:00:00 11/30/2021
Когда просить помощи у высших сил в декабре 2021 года: часы ангела по дням. Какие дни особо хороши
Две россиянки пропали без вести на Кипре. К поискам подключили российское посольство и местных жителей
3:57:06 11/30/2021
Две россиянки пропали без вести на Кипре. К поискам подключили российское посольство и местных жителей
В России ввели ограничения из-за нового "омикрон"-штамма коронавируса
3:46:58 11/30/2021
В России ввели ограничения из-за нового "омикрон"-штамма коронавируса
Во всем виноват Чубайс: Он согласился с мнением, что все плохое в стране происходит из-за него
3:30:02 11/30/2021
Во всем виноват Чубайс: Он согласился с мнением, что все плохое в стране происходит из-за него
Причину массового отравления роллами в «Суши Хаус» установила прокуратура Новосибирской области
3:12:02 11/30/2021
Причину массового отравления роллами в «Суши Хаус» установила прокуратура Новосибирской области
Имена для гениев: какое имя выбрать для мальчика, которому вы пророчите яркое будущее
3:00:47 11/30/2021
Имена для гениев: какое имя выбрать для мальчика, которому вы пророчите яркое будущее
«Поле чудес» под новым названием перезапусят на Первом канале в 2022 году с тем же ведущим
2:47:55 11/30/2021
«Поле чудес» под новым названием перезапусят на Первом канале в 2022 году с тем же ведущим
Телевизор насмерть придавил 3-летнего мальчика в Тюмени
2:25:40 11/30/2021
Телевизор насмерть придавил 3-летнего мальчика в Тюмени