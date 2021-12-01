Пфайзер начала работу над вакциной от Омикрона: заявление генерального директора

Pfizer уже начал работу над версией своей вакцины COVID-19, специально нацеленной на новый вариант Omicron на случай, если текущая прививка не будет эффективной против последнего штамма, заявил в понедельник генеральный директор американского производителя лекарств Альберт Бурла, пишет medicalxpress.com.
Бурла сообщил CNBC, что его компания в пятницу начала тестирование нынешней вакцины против варианта Omicron, о котором впервые сообщили в Южной Африке, и который вновь вызвал опасения по поводу глобальной волны инфекций COVID-19.
«Я не думаю, что в результате вакцины не защищают», - сказал Бурла.
Но испытания могут показать, что существующие прививки «защищают слабо», а это означает, что «нам нужно создать новую вакцину», - сказал Бурла.
«В пятницу мы сделали нашу первую матрицу ДНК, которая является первым возможным поворотом процесса разработки новой вакцины», - сказал он.
Johnson & Johnson также заявила в понедельник, что «разрабатывает вакцину, специфичную для Omicron, и будет развивать ее по мере необходимости».
В пятницу Moderna, еще один ведущий производитель вакцин против COVID-19, заявила, что разрабатывает бустерную вакцину против нового варианта.
Бурла сравнил ситуацию со сценарием в начале этого года, когда Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech разработали вакцину за 95 дней, когда были опасения, что предыдущая формула не сработает против Delta, хотя эта версия в конечном итоге не использовалась.
Нынешняя вакцина «очень эффективна» против Delta, сказал руководитель компании, добавив, что компании рассчитывают произвести четыре миллиарда доз вакцины в 2022 году.
В понедельник Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новый вариант COVID-19 Omicron представляет «очень высокий» риск во всем мире.
Бурла сказал, что он также «очень уверен», что недавно представленная противовирусная таблетка Pfizer будет работать в качестве лечения инфекций, вызванных мутациями, включая Omicron.
Было показано, что среди недавно инфицированных пациентов из группы высокого риска, пролеченных в течение трех дней после появления симптомов, таблетки Pfizer сокращают госпитализацию или смертность почти на 90 процентов.