Сторонники российской вакцины против COVID-19 Sputnik V заявили в понедельник, что укол эффективен против нового варианта коронавируса Omicron, но они также разрабатывают адаптированный бустер.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который поддержал разработку вакцины государственным центром «Гамалея», сообщил, что центр «уже начал разработку новой версии вакцины Sputnik, адаптированной для Omicron», пишет medicalxpress.com.
«В маловероятном случае такой модификации новая версия Sputnik Omicron может быть готова к серийному производству через 45 дней», - говорится в сообщении РФПИ.
«Несколько сотен миллионов бустеров Sputnik Omicron могут быть поставлены на международные рынки уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году будет доступно более 3 миллиардов доз».
Обещание появилось после того, как американская фармацевтическая компания Moderna заявила в пятницу, что разработает бустерную вакцину против сильно мутировавшего штамма коронавируса, который более передается, чем доминирующий вариант Delta.
Немецкая компания BioNTech и американский производитель лекарств Pfizer заявили в тот же день, что ожидают, что данные «самое позднее через две недели» покажут, можно ли скорректировать их джеб.
На прошлой неделе РФПИ заявил, что Sputnik V обеспечивает более длительный иммунитет против коронавируса, чем западные уколы с использованием технологии мессенджер РНК (мРНК).
Он добавил, что вакцина Sputnik на 80 процентов эффективна против коронавируса через шесть-восемь месяцев после второй дозы.
Никакое независимое исследование не подтвердило это утверждение.
Россия зарегистрировала Sputnik V в августе прошлого года в преддверии крупномасштабных клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность экспертов по поводу ускоренного процесса.
Но с тех пор он был объявлен безопасным и более 90% эффективным в отчете, опубликованном ведущим медицинским журналом The Lancet.
РФПИ сообщает, что его двухдозовая вакцина была одобрена в 71 стране и подала заявку на регистрацию в Европейском союзе.
Ранее этим летом несколько латиноамериканских стран, которые полагались на российскую вакцину для защиты своего населения, пожаловались в Москву на задержки с поставками.