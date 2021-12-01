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Может ли жевательная резинка действительно снизить распространение коронавируса?

6:30:3011/30/2021,Грейс С. Робертс, Беседа
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Исследователи продемонстрировали, что жевательная резинка предотвращает заражение клеток в лаборатории псевдотипическим вирусом (безвредный вирус с белком SARS-CoV-2 на его поверхности).

Исследователи также продемонстрировали, что жевательная резинка предотвращает заражение клеток в лаборатории псевдотипическим вирусом. Фото: Pixabay

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Molecular Therapy, экспериментальная жевательная резинка может снизить распространение SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19 . Возможно, вы уже заметили заголовки, в которых результаты исследования называются «новой надеждой» в нашей борьбе с COVID-19. Но насколько мы должны быть взволнованы? И может ли эта жевательная резинка работать против Omicron, новейшего варианта беспокойства?

Факты показывают, что у людей, инфицированных SARS-CoV-2, высокий уровень вируса в слюне. Поэтому исследователи из США хотели выяснить, может ли специально разработанная жевательная резинка снизить количество вируса во рту и, следовательно, потенциально снизить его распространение, пишет medicalxpress.com.

Жевательная резинка для здоровья полости рта - не новая идея. Исследования показали, что жевательные резинки, содержащие определенные вещества, такие как кальций и бикарбонат, могут улучшить здоровье полости рта, снизить частоту стоматологических заболеваний и сократить количество вредных бактерий . Но именно такая борьба с вирусом - это новый подход.

SARS-CoV-2 проникает в клетки человека, прикрепляясь к белкам ACE2, которые находятся на поверхности определенных клеток нашего тела. Исследователи создали жевательную резинку, содержащую высокий уровень белков ACE2, производимых в растениях, с идеей, что белки ACE2 в жевательной резинке могут «улавливать» вирусные частицы во рту, сводя к минимуму возможность, которую они имеют, заразить наши клетки и распространиться на них. другие люди.

Чтобы проверить эффективность жевательной резинки, исследователи взяли образцы слюны у пациентов с COVID-19 и смешали эти образцы с порошковой формой жевательной резинки. Они обнаружили, что в обработанной слюне было значительно меньше вирусных частиц SARS-CoV-2 по сравнению с обработанной плацебо (та же жевательная резинка, но без белка ACE2).

Исследователи также продемонстрировали, что жевательная резинка предотвращает заражение клеток в лаборатории псевдотипическим вирусом (безвредный вирус с белком SARS-CoV-2 на его поверхности). Всего лишь 5 мг жевательной резинки было связано со значительным снижением проникновения вирусов в клетки, в то время как 50 мг жевательной резинки снижали проникновение вирусов на 95%. Это говорит о том, что жевательная резинка ACE2 серьезно препятствует способности спайкового белка SARS-CoV-2 инфицировать клетки.

Причины осторожности

Хотя эти результаты кажутся многообещающими, есть ряд причин, по которым мы пока не можем рассматривать эту жевательную резинку как средство, изменившее правила игры на пандемию. Во-первых, это ранняя стадия исследования, то есть эксперименты проводились в лаборатории в контролируемых условиях, а не на реальных людях.

Условия лабораторного эксперимента будут отличаться от условий во рту человека. Хотя исследователи использовали тренажер для жевания, чтобы показать, что движение жевания не влияет на целостность белка ACE2 в жевательной резинке, есть и другие вопросы, на которые у нас пока нет ответов.

Например, может ли среда во рту человека, такая как температура тела и бактерии в ротовой полости, влиять на эффективность жевательной резинки? И как долго будет работать один кусок жевательной резинки? Будет интересно посмотреть, оказывает ли жевательная резинка такое же действие на людей, как и в лаборатории, если исследование дойдет до этой стадии.

Во-вторых, хотя жевательная резинка значительно снизила заражение вирусом, несущим пик SARS-CoV-2, исследователи не использовали полный вирус SARS-CoV-2 в своих экспериментах. Хотя используемый ими метод, псевдотипирование вируса , является испытанным и проверенным научным методом для оценки проникновения вируса в клетки, было бы интересно посмотреть, как жевательная резинка влияет на полный вирус SARS-CoV-2.

Что касается того, будет ли жевательная резинка эффективна при различных вариантах COVID, таких как Omicron, принципы вирусологии дают нам основания для оптимизма. Независимо от варианта и его мутаций, SARS-CoV-2 проникает в клетки человека, цепляясь за белки ACE2, что является ключом к тому, как работает жевательная резинка. Тем не менее, это еще один вопрос, на который мы не узнаем наверняка, пока продукт не будет протестирован в реальных условиях.

Наконец, важно понимать, для чего предназначена эта резинка. Исследователи отмечают, что его основное использование, вероятно, будет заключаться в сокращении распространения вируса от людей с COVID-19 другим людям, особенно в клинических условиях. Неясно, насколько хорошо он будет работать в качестве профилактического средства для предотвращения заражения вирусом неинфицированных людей, особенно когда SARS-CoV-2 может передаваться несколькими путями, включая глаза и нос, а также рот.

Тем не менее, у этой жевательной резинки могут быть захватывающие перспективы в клинических условиях - например, сокращение ее распространения в стоматологических кабинетах или больничных палатах COVID. При использовании в сочетании с современными методами, такими как ношение маски, вентиляция и вакцинация, это могло бы стать еще одним оружием в нашем арсенале для предотвращения распространения COVID-19. Но необходимы дальнейшие исследования, прежде чем мы сможем рассчитывать на его пережевывание.

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жевательная резинкакоронавирусCOVID-19 вакцина
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