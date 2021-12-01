Магнитная буря 1 декабря 2021: магнитосфера нашей планеты будет оставаться в обычном состоянии в первый день зимы

Космическая погода в первый день зимы, 1 декабря, ожидается максимально спокойной до 19.00 по новосибирскому времени. После чего наступят небольшие геомагнитные волнения силой в два балла. По предварительным прогнозам, такая обстановка продлится несколько дней подряд.
Как известно, магнитные бури оказывают серьезное влияние как на наземные электроприборы, так и на людей. Их вред не доказан полностью, но многочисленные жалобы людей на плохое самочувствие в период магнитных бурь, это доказывают.
Чаще всего в неспокойную обстановку возникают головные боли, скачки давления, боли в суставах, быстрая утомляемость и ряд других серьезных симптомов.
Очень важно в период опасной обстановки тщательно следить за своим здоровьемВ первую очередь, следует поменять свой рацион. Есть легкую пищу, исключив плохие жиры: жареное и сладкое. Добавить больше овощей и фруктов, и постараться пить больше чистой воды. Полностью исключив алкоголь, можно улучшить свое здоровье в несколько раз. Кроме того, снизив курение или исключив его полностью, можно избавиться от бессонницы и внутреннего напряжения.
Для быстрого успокоения подойдет травяной чай. Отлично воздействует сбор с добавлением ромашки, мелиссы, мяты, чабреца.
Как чувствовали себя наши читатели- Слабость и апатия.
- Нервное напряжение и головная боль.
- Чувство тревоги возникает.
- Голова болит, нервное напряжение.
Сильная усталость, хотя все дни отдыхали.