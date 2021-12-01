Погода в Бердске 1 декабря 2021: первый зимний день ожидается морозный и ясный

Первый зимний день в Бердске будет ясным и морозным. С утра 1 декабря ожидается -14 градусов на столбиках термометра, а в обед температура поднимется до отметки -10 градусов. При этом подует легкий ветер 1,9 м/с. При относительной влажности воздуха 77%. Атмосферное давление поднимется и составит 757 мм ртутного столба.
В этот день отмечается народно-христианский праздник Платон и Роман Зимоуказатели. В православной церкви день памяти святых мучеников, пострадавших за веру в период гонений христиан, Платона и Романа.
Поскольку сегодня начинается календарная зима, и декабрь входит в свои владения, то наши предки придумали в этот день поговорку: «Платон и Роман покажут зиму вам».
Утром перед работой и делами обязательно шли в церковь, веря, что после этого в семье будут водиться деньги.
К святым обращались с просьбами улучшить материальный достаток. Для этого нужно было взять монету. Желательно крупного номинала, и, держа ее в руках, сказать:
«Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман».