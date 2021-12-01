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Погода в Бердске 1 декабря 2021: первый зимний день ожидается морозный и ясный

11:30:4911/30/2021
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Наши предки придумали в этот день поговорку: «Платон и Роман покажут зиму вам».

Сегодня начинается календарная зима, и декабрь входит в свои владения. Фото: Pixabay.com

Первый зимний день в Бердске будет ясным и морозным. С утра 1 декабря ожидается -14 градусов на столбиках термометра, а в обед температура поднимется до отметки -10 градусов. При этом подует легкий ветер 1,9 м/с. При относительной влажности воздуха 77%. Атмосферное давление поднимется и составит 757 мм ртутного столба.

В этот день отмечается народно-христианский праздник Платон и Роман Зимоуказатели. В православной церкви день памяти святых мучеников, пострадавших за веру в период гонений христиан, Платона и Романа.

Поскольку сегодня начинается календарная зима, и декабрь входит в свои владения, то наши предки придумали в этот день поговорку: «Платон и Роман покажут зиму вам».

Утром перед работой и делами обязательно шли в церковь, веря, что после этого в семье будут водиться деньги.

К святым обращались с просьбами улучшить материальный достаток. Для этого нужно было взять монету. Желательно крупного номинала, и, держа ее в руках, сказать:

«Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман».

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традициипраздникипогода в бердскеприметы день Платона и Романа
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