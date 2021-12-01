Что известно о варианте «Омикрон» и что еще нужно выяснить?

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что для получения полной картины угрозы, исходящей от омикрона, нового варианта коронавируса, может потребоваться некоторое время, поскольку ученые всего мира пытаются оценить его многочисленные мутации, пишет medicalxpress.com.
Фондовые рынки упали, некоторые общественные собрания были отменены, а страны по всему миру приостановили входящие рейсы после того, как ученые из Южной Африки на прошлой неделе определили новую версию, которая, по всей видимости, стала причиной недавнего всплеска инфекций COVID-19 в самой густонаселенной провинции страны.
За выходные пополнился список стран, заметивших у путешественников новый вариант . Португалия выявила 13 случаев, связанных с новым вариантом, среди членов одного футбольного клуба, из которых только один недавно побывал в Южной Африке.
В пятницу ВОЗ обозначила его как «вариант, вызывающий озабоченность», свое самое серьезное обозначение варианта COVID-19, и назвала его «омикрон» как последний элемент в своей системе классификации греческого алфавита, призванный избежать стигматизации стран происхождения и упростить понимание.
ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ OMICRON?
К воскресенью агентство ООН по здравоохранению выступило с заявлением по поводу омикрона, которое сводилось к следующему: мы пока мало что знаем.
В нем говорилось, что неясно, является ли омикрон более передаваемым - более легким для передачи между людьми - по сравнению с другими вариантами, такими как дельта-вариант с высокой степенью передачи. В нем говорится, что неясно, вызывает ли инфекция омикрон более тяжелое заболевание, даже несмотря на то, что он привел данные из Южной Африки, показывающие рост госпитализаций там, - но это могло быть просто потому, что все больше людей заражаются COVID-19, а не конкретно омикроном.
С чуть более 200 новых подтвержденных случаев в день в последние недели, в Южной Африке количество новых ежедневных случаев резко возросло до более чем 3200 в субботу, большинство из них в Гаутенге, самой густонаселенной провинции страны.
По словам Тулио де Оливейры, директора Исследовательской платформы инноваций и секвенирования провинции Квазулу-Наталь, до 90% новых случаев заболевания в Гаутенге вызваны этим заболеванием.
«В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с омикроном, отличаются от симптомов других вариантов», - заявили в ВОЗ. В нем говорится, что пока нет доказательств того, что вакцины, тесты и методы лечения COVID менее эффективны против новой версии.
ПОЧЕМУ УЧЕНЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭТО НОВЫЙ ВАРИАНТ?
Пока что основное различие с другими вариантами, по-видимому, заключается в том, что может быть повышенный риск повторного заражения омикроном - другими словами, люди, которые уже переболели COVID-19, могут легче заразиться повторно.
Этот вариант, по-видимому, имеет большое количество мутаций - около 30 - в шиповом белке коронавируса, что может повлиять на то, насколько легко он распространяется среди людей.
Некоторые эксперты говорят, что это может означать, что производителям вакцин в какой-то момент придется адаптировать свою продукцию.
Шэрон Пикок, которая руководила генетическим секвенированием COVID-19 в Британии в Кембриджском университете, сказала, что имеющиеся на данный момент данные предполагают, что новый вариант имеет мутации, «соответствующие повышенной трансмиссивности», но заявила, что «значимость многих мутаций невелика. до сих пор не известно ".
Лоуренс Янг, вирусолог из Уорикского университета, охарактеризовал омикрон как «наиболее сильно мутировавшую версию вируса, которую мы видели», включая потенциально тревожные изменения, никогда ранее не наблюдавшиеся в одном и том же вирусе.
ЧТО НАБОРЫ OMICRON APART?
Ученые знают, что омикрон генетически отличается от предыдущих вариантов, включая бета- и дельта-варианты, но не знают, делают ли эти генетические изменения его еще более передаваемым или опасным. Пока нет никаких указаний на то, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание.
Скорее всего, потребуются недели, чтобы разобраться, является ли омикрон более заразным и эффективны ли вакцины против него.
Питер Опеншоу, профессор экспериментальной медицины Имперского колледжа Лондона, сказал, что «крайне маловероятно», что существующие вакцины не подействуют, отметив, что они эффективны против множества других вариантов.
Несмотря на то, что некоторые из генетических изменений омикрона вызывают беспокойство, до сих пор неясно, представляют ли они угрозу общественному здоровью. Некоторые предыдущие варианты, такие как бета-вариант, сначала встревожили ученых, но в конечном итоге не получили широкого распространения.
«Мы не знаем, сможет ли этот новый вариант получить опору в регионах, где есть дельта», - сказал Пикок из Кембриджского университета. «Пока еще нет мнения о том, насколько хорошо этот вариант будет работать там, где есть другие варианты».
На сегодняшний день дельта - самая распространенная форма COVID-19, на которую приходится более 99% последовательностей, представленных в крупнейшей общедоступной базе данных в мире.
КАК ВОЗНИКНОВЕН НОВЫЙ ВАРИАНТ?
Коронавирус мутирует по мере своего распространения, и многие новые варианты, в том числе с тревожными генетическими изменениями, часто просто вымирают. Ученые отслеживают последовательности COVID-19 на предмет мутаций, которые могут сделать болезнь более передаваемой или смертельной, но они не могут определить это, просто взглянув на вирус.
Пикок сказал, что этот вариант «мог развиться у кого-то, кто был инфицирован, но затем не смог очистить вирус, давая вирусу шанс генетически развиться», по сценарию, аналогичному тому, как эксперты считают альфа-вариант, который впервые был идентифицирован в Англии - также возникла в результате мутации у человека с ослабленным иммунитетом.
ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЕЗДКИ?
Зависит от того, кого вы спросите.
Израиль запрещает въезд иностранцам в страну, а Марокко прекратило все входящие международные авиаперелеты. Десятки стран Европы, Северной Америки, Африки и других стран ограничивают полеты из южной части Африки.
По словам Нила Фергюсона, эксперта по инфекционным заболеваниям Имперского колледжа Лондона, учитывая недавний быстрый рост COVID-19 в Южной Африке, ограничение на поездки из этого региона «разумно» и выиграет у властей больше времени.
Но ВОЗ отметила, что такие ограничения часто имеют ограниченный эффект, и призвала страны держать границы открытыми.
Правительство Южной Африки заявило, что к стране относятся несправедливо, потому что она продвинула геномное секвенирование и может быстрее обнаружить вариант, и попросило другие страны пересмотреть запреты на поездки.