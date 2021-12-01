Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

15 самых благоприятных дат для засолки и квашения капусты в декабре 2021: какие даты опасны для капусты. Как выбрать тару и соль

6:15:0111/30/2021,Ольга Назарова
0

В самом процессе приготовления квашеной капусты нет совершенно ничего сложного. Для её приготовления требуется белокочанная капуста без зелёных листьев, морковь и соль.

капуста
Квасить капусту можно круглый год. Фото: Piqsels.com

Наши мамы и бабушки квасили капусту строго поздней осенью, причём делали это в таких объёмах, что запасов этого полезного продукта хватало практически на весь холодный сезон. Они так поступали потому, что купить свежую капусту в холодное время года было довольно проблематично. Однако, на сегодняшний день купить любые фрукты и овощи на рынках и в магазинах не составляет особого труда.

К тому же тем, кто проживает в квартире и не имеет погреба, довольно трудно сохранить большой объём заквашеной капусты. Поэтому сегодня хозяюшки взяли себе на вооружение квасить капусту, покупая свежие белые вилочки капусты даже зимой и обеспечивая себя полезными веществами в течение холодного времени года.

О пользе квашеной капусты можно слагать легенды. Это настолько полезный продукт, что является одним из немногих, который в квашеном или солёном виде сохраняет все свои полезные качества, даже приумножая их. Дело в том, что во время брожения капуста подвергается ферментации, а всем нам известно о пользе ферментированных продуктов, особенно для состояния здоровья нашего кишечника.

Тем представительницам прекрасного пола, которые следят за своей фигурой и красотой кожи, квашеная капуста приносит огромное количество пользы. Это низкокалорийный продукт, который способен очищать наш кишечник, а также напитывать наш организм полезными витаминами и микроэлементами. Как мы знаем, от состояния здоровья кишечника в целом зависит состояние здоровья нашего организма.

В самом процессе приготовления квашеной капусты нет совершенно ничего сложного. Для её приготовления требуется белокочанная капуста без зелёных листьев, морковь и соль. Соль требуется выбирать обычную, крупного помола, без любых добавок, включая йод. Можно делать добавки в виде кислых яблок или ягод.

В качестве тары для квашения капусты лучше всего выбирать стеклянные банки или эмалированные кастрюли. Они в процессе приготовления капусты не окисляются и не выделяют вредных веществ в готовый продукт.

Дни для квашения капусты лучше всего выбирать сегодня по лунному календарю. Луна в разные дни своего цикла оказывает разное влияние на все живые организмы, включая те самые молочнокислые бактерии, которые вызывают брожение в капусте. Для того, чтобы капуста получилась очень вкусный и хрустящий, рекомендуется выбирать самые благоприятные дни именно по лунному календарю. Такими днями в декабре 2021 года станут следующие даты: 3-7, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29 декабря.

Нельзя браться за квашение капусты в следующие даты: 1, 12, 15, 16, 18 и 31 декабря.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачакапусталунный календарьквасить капусту
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы часто квасите капусту?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 ноября 2021 в России и мире
Магнитная буря 30 ноября 2021: двухбалльные волнения магнитосферы Земли вызовет солнечный ветер
«Правды хотим добиться»: В Бердске умерла 76-летняя Галина Марусей после наезда мусоровоза МАН. Родственники ищут свидетелей смертельного ДТП и просят записи видеорегистраторов2
Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года2

Последние новости

15 самых благоприятных дат для засолки и квашения капусты в декабре 2021: какие даты опасны для капусты. Как выбрать тару и соль
6:15:01 11/30/2021
15 самых благоприятных дат для засолки и квашения капусты в декабре 2021: какие даты опасны для капусты. Как выбрать тару и соль
Вакцину Спутник адаптируют для борьбы с Омикроном в России
6:00:40 11/30/2021
Вакцину Спутник адаптируют для борьбы с Омикроном в России
Пфайзер начала работу над вакциной от Омикрона: заявление генерального директора
5:30:56 11/30/2021
Пфайзер начала работу над вакциной от Омикрона: заявление генерального директора
Волшебный день 4 декабря 2021: Что означают солнечное затмение и новолуние для каждого знака зодиака. Особенности уникальной даты
4:45:36 11/30/2021
Волшебный день 4 декабря 2021: Что означают солнечное затмение и новолуние для каждого знака зодиака. Особенности уникальной даты
Когда просить помощи у высших сил в декабре 2021 года: часы ангела по дням. Какие дни особо хороши
4:00:00 11/30/2021
Когда просить помощи у высших сил в декабре 2021 года: часы ангела по дням. Какие дни особо хороши
Две россиянки пропали без вести на Кипре. К поискам подключили российское посольство и местных жителей
3:57:06 11/30/2021
Две россиянки пропали без вести на Кипре. К поискам подключили российское посольство и местных жителей
В России ввели ограничения из-за нового "омикрон"-штамма коронавируса
3:46:58 11/30/2021
В России ввели ограничения из-за нового "омикрон"-штамма коронавируса
Во всем виноват Чубайс: Он согласился с мнением, что все плохое в стране происходит из-за него
3:30:02 11/30/2021
Во всем виноват Чубайс: Он согласился с мнением, что все плохое в стране происходит из-за него
Причину массового отравления роллами в «Суши Хаус» установила прокуратура Новосибирской области
3:12:02 11/30/2021
Причину массового отравления роллами в «Суши Хаус» установила прокуратура Новосибирской области
Имена для гениев: какое имя выбрать для мальчика, которому вы пророчите яркое будущее
3:00:47 11/30/2021
Имена для гениев: какое имя выбрать для мальчика, которому вы пророчите яркое будущее