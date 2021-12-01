15 самых благоприятных дат для засолки и квашения капусты в декабре 2021: какие даты опасны для капусты. Как выбрать тару и соль

Наши мамы и бабушки квасили капусту строго поздней осенью, причём делали это в таких объёмах, что запасов этого полезного продукта хватало практически на весь холодный сезон. Они так поступали потому, что купить свежую капусту в холодное время года было довольно проблематично. Однако, на сегодняшний день купить любые фрукты и овощи на рынках и в магазинах не составляет особого труда.
К тому же тем, кто проживает в квартире и не имеет погреба, довольно трудно сохранить большой объём заквашеной капусты. Поэтому сегодня хозяюшки взяли себе на вооружение квасить капусту, покупая свежие белые вилочки капусты даже зимой и обеспечивая себя полезными веществами в течение холодного времени года.
О пользе квашеной капусты можно слагать легенды. Это настолько полезный продукт, что является одним из немногих, который в квашеном или солёном виде сохраняет все свои полезные качества, даже приумножая их. Дело в том, что во время брожения капуста подвергается ферментации, а всем нам известно о пользе ферментированных продуктов, особенно для состояния здоровья нашего кишечника.
Тем представительницам прекрасного пола, которые следят за своей фигурой и красотой кожи, квашеная капуста приносит огромное количество пользы. Это низкокалорийный продукт, который способен очищать наш кишечник, а также напитывать наш организм полезными витаминами и микроэлементами. Как мы знаем, от состояния здоровья кишечника в целом зависит состояние здоровья нашего организма.
В самом процессе приготовления квашеной капусты нет совершенно ничего сложного. Для её приготовления требуется белокочанная капуста без зелёных листьев, морковь и соль. Соль требуется выбирать обычную, крупного помола, без любых добавок, включая йод. Можно делать добавки в виде кислых яблок или ягод.
В качестве тары для квашения капусты лучше всего выбирать стеклянные банки или эмалированные кастрюли. Они в процессе приготовления капусты не окисляются и не выделяют вредных веществ в готовый продукт.
Дни для квашения капусты лучше всего выбирать сегодня по лунному календарю. Луна в разные дни своего цикла оказывает разное влияние на все живые организмы, включая те самые молочнокислые бактерии, которые вызывают брожение в капусте. Для того, чтобы капуста получилась очень вкусный и хрустящий, рекомендуется выбирать самые благоприятные дни именно по лунному календарю. Такими днями в декабре 2021 года станут следующие даты: 3-7, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29 декабря.
Нельзя браться за квашение капусты в следующие даты: 1, 12, 15, 16, 18 и 31 декабря.