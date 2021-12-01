Откуда появился «Омикрон»: виновата ли низкая вакцинация? Вот что говорит наука

Появление нового вызывающего беспокойство варианта SARS-CoV-2, omicron , возродило глобальные дискуссии о распределении вакцин, мутации вируса и иммунитете против новых штаммов вирусов.
Некоторые эксперты предположили, что появление нового штамма могло быть результатом низкого уровня охвата вакцинацией в развивающихся странах.
Так как же появляются новые варианты вирусов ? А какую роль играет вакцинация? Отношения все еще неясны, но вот что мы пока знаем, пишет medicalxpress.com.
Вирусы естественным образом изменяются во время размножения
Вирус - это жизнь в самом простом виде и, по сути, содержит два основных элемента: (1) план воспроизводства (сделанный из ДНК или РНК) и (2) белки, которые позволяют вирусу проникать в клетки, вступать во владение и начать репликацию.
Хотя для того, чтобы вызвать инфекцию, необходимо всего несколько вирусов SARS-CoV-2, репликация вируса в легких носит взрывной характер. В конечном итоге производятся миллионы вирусных частиц, и некоторые из этих вирусов затем выдыхаются, чтобы заразить другого хозяина.
Важно отметить, что процесс дублирования вирусной РНК несовершенен. В конце концов, ошибки будут накапливаться в растущем пуле вирусов, вызывая то, что мы называем вариантами вирусов.
Что такое вариантный вирус SARS-CoV-2 и почему некоторые из них вызывают беспокойство?
Когда вирусы передаются от одного человека к другому, некоторые из новых вариантов будут лучше проникать в клетки или размножаться, чем другие.
В этих случаях более подходящие варианты с большей вероятностью возьмут верх и станут основным вирусом, который размножается в популяции.
На протяжении пандемии это происходило несколько раз. Первоначальный вирус SARS-CoV-2, появившийся в Ухане в 2019 году, позже был заменен вариантом под названием D614G, за которым последовал вариант Alpha, а теперь и вариант Delta.
Каждый раз, когда кто-то заражается SARS-CoV-2, есть вероятность, что вирус может создать более подходящий вариант, который затем может распространиться на других.
Как вакцины выдерживают изменение вируса?
Наши нынешние вакцины по-прежнему очень эффективны против вариантов SARS-CoV-2, включая штамм Delta . Это связано с тем, что вакцины нацелены на весь «спайковый» белок вируса, который представляет собой большой белок с относительно небольшим количеством изменений между вариантами.
Что касается некоторых вариантов SARS-CoV-2 (бета, гамма, лямбда и Mu), как сообщается, они «уклоняются» от иммунитета от вакцинации . Это означает, что иммунная система не может распознавать вариантный вирус, а также исходный штамм, что снижает эффективность вакцинации.
Однако до настоящего времени глобальное влияние таких штаммов, ускользающих от иммунитета, было ограниченным. Например, вариант Beta, показавший наибольшее количество иммунных побегов, не смог превзойти Delta в реальном мире.
Являются ли низкие показатели вакцинации риском появления новых вариантов вируса?
На данный момент неясна какая-либо связь между охватом вакцинами и новыми вариантами SARS-CoV-2.
Есть два основных фактора, которые могут привести к разработке новых вариантов.
Во-первых, низкий охват вакцинацией может увеличить риск появления новых вариантов из-за возможности передачи инфекции внутри сообщества.
В этом случае высокая репликация вируса и передача от человека к человеку предоставляют вирусу множество возможностей для мутации.
С другой стороны, по мере роста количества вакцинаций единственными вирусами, которые смогут успешно инфицировать людей, будут варианты, которые, по крайней мере, частично избегают защиты вакцин.
Этот сценарий может потребовать постоянного глобального наблюдения и новых вакцин для поддержания долгосрочного контроля над вирусом, подобным гриппу.
В любом случае, поскольку COVID-19 почти наверняка останется, мы должны ожидать, что новые штаммы по-прежнему будут проблемой. Для устранения этого риска нам потребуется тщательное и активное управление.
Так откуда взялся омикрон?
Недавние сообщения о новом варианте беспокойства, omicron, вызвали тревогу во всем мире.
Обнаруженный впечатляющими усилиями южноафриканских ученых по секвенированию вирусов, омикрон содержит невероятные 32 изменения в одном только спайковом белке. Сюда входят мутации, которые могут увеличить передачу и избежать иммунитета .
Таким образом, существует риск того, что омикрон может быстро распространиться и снизить (но не устранить) эффективность существующих вакцин.
При низком общем охвате вакцинацией в южной части Африки (хотя и с более высоким уровнем иммунитета от инфекции среди населения) некоторые предполагают, что глобальное неравенство в поставках вакцин COVID может быть причиной появления омикрона.
Однако обширные мутации омикрона также соответствуют изменению вируса в течение длительного времени, поскольку он реплицируется у человека с ослабленной иммунной системой .
Такие сильно мутировавшие варианты были зарегистрированы в прошлом, но, как правило, не получили широкого распространения.
Глобальный охват вакцинацией приносит пользу всем
Расширение глобального охвата вакцинами за счет увеличения поставок, обеспечения справедливого распределения и борьбы с неуверенностью и дезинформацией по-прежнему имеет решающее значение.
Высокий глобальный охват вакцинами ограничит общую эволюцию вируса, защитит людей с ослабленным иммунитетом и уменьшит вероятность распространения сильно мутировавших вирусов, что может прямо или косвенно снизить риски появления новых вариантов.
Сейчас, когда мировое сообщество тесно взаимосвязано, страны будут бороться за обеспечение безопасности своих граждан перед лицом угроз пандемии, не принимая рамок для более широкого международного сотрудничества и координации.