Платон и Роман Зимоуказатели: что обязательно следует сделать 1 декабря, если в кармане и кошельке нет денег

Ежегодно первого декабря чтут память святых Платона и Романа Зимоуказателей. По христианской традиции в этот день отмечают память двух святых, пострадавших за свою веру во Христа.
Платон родился в праведной семье христиан вместе со святым Антиохом. Братья росли вместе, и получили хорошее образование благодаря своим родителям. С юных лет они начали проповедовать христианство, что происходило в период правления языческого царя Агриппина. Весть об их проповедях не прошла бесследно. Поскольку император был ярым противником христианства, то приказал арестовать Платона и устроить суд, требуя его отречься от своей веры. Платон отказался сделать это, за что был замучен и казнен.
Такая же участь настигла святого Романа. Он был дьяконом в городе Кесария, когда встретил идущего на языческий праздник епарха. Роман решил поговорить с ним, чтобы рассказать о Христе. Но тот разозлился на него за это и схватил вместе с другими язычниками.
Тогда мимо них шел Варул, который не мог остаться в стороне. Но и его подвергли пыткам, а после чего их казнили.
На Руси в этот день, если сильно ощущался недостаток денег, то обязательно молились святым мученикам Платону и Роману о материальном благополучии. Это нужно было сделать перед тем как приступать к работе.