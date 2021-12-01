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Магнитные бури в декабре 2021: сколько многодневных космических штормов ожидает метеопатов в первый месяц зимы

8:15:0311/30/2021
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Как правило, ежемесячно таких неблагоприятных периодов случаются около четырех, поскольку активность Солнца проявляется именно столько раз за месяц.

зима, солнце
Магнитных бурь мощной силы в декабре не предвидится. Фото: Piqsels.com

Последние месяцы осени 2021 года, а именно октябрь-ноябрь, выдались для метеозависимых людей довольно трудными. Помимо магнитных бурь, которые были предсказаны прогнозами, случились ещё несколько выбросов корональной массы на поверхности Солнца, которые вызвали очень сильные и продолжительные магнитные бури, которые переносили сильные недомогания для тех людей, страдающих метеозависимостью.

Как правило, ежемесячно таких неблагоприятных периодов случаются около четырех, поскольку активность Солнца проявляется именно столько раз за месяц. Однако, пока что предварительные прогнозы на декабрь 2021 года обещают нам только три неблагоприятных периода, каждый из которых продлится более одних суток.

Первая магнитная буря, геомагнитные колебания которой не будут превышать 3 баллов пройдёт в период с вечера 2 декабря до вечера 5 декабря.

Второй период магнитных бурь ожидается с 12 по 14 декабря включительно, причём именно эта магнитная буря в декабре будет самой сильной. Пиковым днём будет 13 декабря, сила геомагнитных ударов будет достигать 4-5 баллов. 12 и 14 декабря села геомагнитных колебаний не должна превышать 3 баллов.

После двухдневного перерыва 15 и 16 декабря, следует ожидать еще одну двухдневную магнитную бурю 17 и 18 декабря. Сила геомагнитных колебаний в этот период будет достигать 3 баллов.

В такие периоды недомогания могут ощутить те метеозависимые люди, которые подвержены метеоневрозам, часто испытывают головные боли, раздражительность и нарушение сна. В магнитные бури с колебаниями большей силы может резко повышаться артериальное давление, может появляться одышка и боли в суставах, а также могут обостряться хронические заболевания, которые имеются у метеозависимых людей.

Тем, кто неблагоприятно переносит подобные периоды, врачи напоминают о необходимости ведения здорового образа жизни и соблюдении режима дня. Это говорит о том, что необходимо отказаться от своих вредных привычек, нормализовать питание, которое должно быть регулярным и правильным, а также не позволять себе гиподинамию. Если у вас сидячая работа, в течение рабочего дня устраивайте себе разминки и больше периодов для отдыха.

Рекомендовано отказаться от кофе, крепкого чая и алкоголя, откажитесь также от жареных и жирных блюд, отдавая предпочтение варёному нежирному мясу, овощам, крупам, фруктам и кисломолочной продукции. Постарайтесь вечером сократить количество экранного времени, которое вы проводите перед телевизором или компьютером. Вечером очень хорошо выходить на прогулку, длительность который в идеале должна составлять около 60 минут. Это позволит напитать организм необходимым кислородом, что исключит кислородное голодание тканей. Постарайтесь ложиться спать вовремя, а также подниматься утром в одно и то же время.

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прогнозмагнитная буряметеозависимость
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