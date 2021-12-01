Сравнение вакцин AstraZeneca и Pfizer: какая дает более длительную защиту?

На прошлой неделе генеральный директор AstraZeneca заявил, что вакцина COVID компании может обеспечить более длительную защиту, чем вакцины с мРНК, такие как Pfizer, особенно для пожилых людей.
Генеральный директор Паскаль Сорио сказал, что это может объяснить более стабильный уровень госпитализации в Великобритании по сравнению с обостряющейся ситуацией с COVID в континентальной Европе, пишет medicalxpress.com.
В Великобритании вакцина AstraZeneca применялась гораздо шире, чем в других европейских странах, многие из которых ограничили ее использование только старшими возрастными группами или вообще отказались от нее после сообщений об очень редких тромбах.
Теория, лежащая в основе этого, состоит в том, что вакцина AstraZeneca может обеспечить более длительную «защиту Т-клеток». Т- клетки являются важной частью нашей иммунной системы и отличаются от антител .
Пока недостаточно доказательств, подтверждающих заявление генерального директора. Но мы знаем гораздо больше о векторных вакцинах против аденовируса, таких как вакцины AstraZeneca, поскольку они существуют уже несколько десятилетий, в то время как вакцины с мРНК являются относительно новыми.
Теоретически возможно, что аденовирусные векторные вакцины действительно обеспечивают более длительную защиту от COVID через Т-клетки.
Позволь мне объяснить.
Что опять же представляет собой вакцина от АстраЗенека?
Вакцина COVID компании AstraZeneca представляет собой векторную вакцину против аденовируса.
Это означает, что он использует аденовирус - распространенный тип вируса, поражающий людей и многих других животных. Аденовирус генетически модифицирован, поэтому он не реплицируется.
Он используется как способ доставки информации о вакцине в наши клетки.
В этом случае информация, содержащаяся в аденовирусе, сообщает нашему телу, как заставить белок коронавируса спайкнуть. Это учит нашу иммунную систему, как бороться с коронавирусом, если мы заразились.
Аденовирусные векторы использовались в медицине в течение нескольких десятилетий в других вакцинах, а также в терапии рака . Они очень хорошо стимулируют как выработку антител, так и ответы Т-клеток.
Что такое Т-клетки?
Антитела прочно связываются с конкретной целью, блокируя вторгшиеся вирусы и предотвращая их проникновение в наши клетки.
Но иммунная система - это больше, чем просто антитела.
Т-клетки также очень важны для нашего иммунного ответа и играют разные роли. Один тип, известный как «Т-киллеры», атакует и уничтожает инфицированные вирусом клетки.
Другой тип, известный как «Т-хелперы», интерпретирует природу инфекции и помогает иммунной системе отреагировать соответствующим образом. Это включает активацию Т-клеток-киллеров для уничтожения инфицированных вирусом клеток, а также помощь В-клеткам в выработке антител.
Антитела со временем ослабевают, что может привести к большему количеству прорывных инфекций у полностью вакцинированных людей.
Когда вирусы не останавливаются с помощью антител, мы полагаемся на Т-киллеры для уничтожения вируса. И Т-клетки почти наверняка помогают предотвратить тяжелые исходы, если вы заразились COVID.
Вирусу намного труднее избежать иммунного ответа, основанного на Т-клетках. Таким образом, вакцина, которая генерирует сильный Т-клеточный иммунитет, должна со временем сохранять эффективность против разновидностей, включая Дельта и Омикрон.
Все вакцины против COVID стимулируют наш организм вырабатывать как антитела, так и Т-клетки.
Итак, ключевые вопросы: вызывает ли вакцина AstraZeneca более продолжительный Т-клеточный ответ, чем вакцины мРНК? И может быть, это одна из причин, почему в Великобритании, которая в значительной степени полагается на вакцину AstraZeneca, уровень госпитализаций более стабильный, чем в других частях Европы?
К сожалению, данных для окончательного ответа на эти вопросы пока недостаточно.
Существует множество причин, по которым частота госпитализаций может варьироваться в зависимости от страны, поэтому трудно сказать, насколько важным фактором будет использование вакцины AstraZeneca.
Но мы можем опереться на то, что мы знаем о векторных вакцинах против аденовируса, чтобы опровергнуть эту теорию.
Это правдоподобно
Вакцины с аденовирусным вектором очень хороши для стимуляции иммунных ответов, особенно ответов Т-клеток .
Согласно современным представлениям, вакцины с мРНК обеспечивают более сильный антительный ответ, чем вакцины с вирусным вектором, такие как вакцины AstraZeneca.
Но эта защита антител, кажется, относительно быстро ослабевает в течение 4-6 месяцев.
Возможно, иммунная память с вакцинами мРНК не так сильна, а вакцина AstraZeneca может вызывать более продолжительный Т-клеточный ответ, который поддерживает более прочную иммунную память.
Это может замедлить потерю антител и вызвать лучший ответ Т-киллерных клеток.
Почему AstraZeneca может обеспечить более длительный отклик?
Одна из причин может заключаться в том, что РНК в вакцинах Pfizer и Moderna не сохраняется в организме очень долго, всего неделю или около того, потому что РНК очень хрупкая.
Но ДНК, доставляемая векторными вакцинами против аденовируса, скорее всего, будет оставаться в организме еще немного дольше.
ДНК более стабильна, чем РНК, и может способствовать более длительной активации нашей иммунной системы на низком уровне, что обеспечивает более длительную защиту.
Это может объяснить более длительные Т-клеточные ответы на вакцину AstraZeneca.
Но пока это только предположение, так как такие прямые тесты еще не проводились.
Если это правда, мы можем извлечь из этого урок
Дело не в том, какая вакцина «лучше», или в выборе вакцины, которую нужно получить.
Обе вакцины являются отличными вакцинами, которые уже спасли много-много жизней. Мы не должны играть в племенную игру, в которой мы говорим, что получим вакцину только одного типа.
Важно учиться на обоих типах вакцин, пока мы продолжаем изучать иммунитет к COVID, чтобы мы могли включить лучшие характеристики обоих типов в вакцины следующего поколения, которые помогут нам лучше бороться с COVID и будущими пандемиями.
Я уверен, что производители мРНК- вакцин извлекут уроки из этого и разработают новые формулы, обеспечивающие более длительный ответ.
Стоит помнить, что вакцины Pfizer и Moderna - первые мРНК-вакцины, когда-либо одобренные для использования у людей.
Возникла необходимость как можно скорее получить антитела против COVID в нашем организме, и они проделали фантастическую работу в этом направлении.