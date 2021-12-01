29-летняя женщина, родившаяся без матки, получит трансплантат и родит ребенка

29-летняя Элизабет Голдман из Мобила, штат Алабама, в 14 лет узнала, что родилась без матки.
Ей поставили диагноз: синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH), при котором матка и влагалище недоразвиты или отсутствуют. Голдман сказала, что всегда мечтала вынашивать ребенка и впервые узнала о пересадке матки в 2014 году, когда первая была проведена в Швеции.
Программа открылась осенью 2020 года в Университете Алабамы в Бирмингеме, и Голдман была первой женщиной, которая подписалась на нее. Она была внесена в список для трансплантации в августе 2021 года, и, как только донор будет найден, она станет первой женщиной в штате, перенесшей трансплантацию матки.
Элизабет Гольдман всегда знала, что хочет быть матерью. С юных лет она с нетерпением ждала того дня, когда сможет родить и держать на руках новорожденного ребенка, пишет dailymail.co.uk.
Но когда она была подростком, Голдман получила шокирующую новость: она родилась без матки.
Уроженка Мобила, штат Алабама, была раздавлена, и, хотя она мать двоих детей, она никогда не думала, что сможет завершить последнюю часть семьи.
Теперь, похоже, она могла бы это сделать.
Благодаря новой программе трансплантации матки в Университете Алабамы в Бирмингеме 29-летняя Голдман станет первой женщиной в штате, получившей трансплантацию органа.
Она рассказала DailyMail.com о своем путешествии и о своих надеждах на то, что ее история привлечет больше внимания к женщинам с ее заболеванием, а также вдохновит других на продолжение своей мечты.
Голдман сказала, что впервые узнала о своем состоянии, когда ей было 14 лет, и у нее еще не началась менструация.
«У меня была небольшая боль в животе, и у меня еще не было менструации ... но я не беспокоился и не беспокоился об этом», - сказала она.
«Были девушки, с которыми я дружил, у которых было и еще не было этого».
Из-за боли родители записались на прием к врачу, во время которого было назначено УЗИ.
Именно тогда Гольдман пережила потрясение своей жизни. Ей сказали, что она родилась без матки.
«В детстве я всегда хотела быть мамой. Поэтому, когда OBGYN сказал мне об этом, это было просто разбитым сердцем, - сказала она:
«Она сказала мне, что я никогда не смогу носить <детей>. Думаю, меня действительно охватил полный шок ».
У Гольдмана было диагностировано состояние, известное как синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH).
Это редкое заболевание, которое возникает во время развития плода и характеризуется недоразвитостью или отсутствием матки и влагалища.
По данным Национальной организации по редким заболеваниям, синдром MRKH поражает примерно одну из 4500 женщин при рождении.
Женщины, рожденные с этим заболеванием, страдают от бесплодия по причине маточного фактора, что означает, что они не могут вынашивать ребенка.
Диагноз обычно ставится в подростковом возрасте, когда у девочки-подростка еще не начались месячные, как у Голдмана.
Она рассказала, что после встречи встретилась с папой в приемной.
«Я ничего не могла сказать», - сказала она.
«А потом мы сели в лифт, и я сказал ему. И я, наверное, плакал всю дорогу домой ».
Голдман сказал, что в ближайшие несколько лет реальность такова, что у нее никогда не будет собственного биологического ребенка.
«Жизнь продолжается, но трудно понять, что вы хотите детей в будущем», - сказал Голдман.
«Когда ты молод, у тебя есть куклы, и я всегда знал, что мне нужны мальчик и девочка.
Но теперь это похоже на: «Хорошо, это моя реальность, и я просто должен это понять».
Она сказала, что ее муж, 34-летний Тимми, очень поддерживал ее с того момента, как она рассказала ему о своем диагнозе, когда она встретила его в 19 лет.
И с тех пор Голдман стала матерью - воспитывала своего племянника Джейдена, девяти лет, с тех пор как ему было пять недель, и была мачехой 11-летнего сына своего мужа, Ти Джея.
Но она никогда не переставала мечтать о возможности зачать и родить собственного ребенка.
Затем, в 2014 году, Goldman услышал о первой успешной пересадке матки, которая прошла в Швеции.
«Я отправила его мужу и спросила:« А что, если бы это могло произойти в США? »- сказала она. Она связалась с несколькими первыми больницами, которые открывали программы трансплантации матки: клиникой Кливленда в Огайо; Медицинский центр Бейлора в Далласе, штат Техас; и Penn Medicine; и Penn Medicine в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Однако с каждой программой ей приходилось временно переезжать туда.
«Просто факт, что у меня есть пасынок, и мы получаем его каждые выходные», - сказала она.
«Я бы разделил нашу семью, чтобы получить последнюю часть нашей семьи, которую я хочу. Я не хотела забирать мужа у его сына и жить с этим сожалением ».
Затем, осенью 2020 года, Голдман узнала, что UAB запускает программу всего в 250 милях от ее дома в Мобиле и является первой в своем роде программой на юго-востоке США.
Голдман была первой женщиной, которая подала заявку на участие в программе в декабре 2020 года, и после нескольких раундов звонков, просмотров и оценок Zoom она была официально принята в программу в апреле.
Один из ее врачей, доктор Пейдж Порретт, директор по васкуляризованной композитной аллотрансплантации в Институте комплексной трансплантологии UAB, на самом деле находился в Penn Medicine, когда его программа началась, прежде чем переехать в Алабаму.
По профессии хирург по трансплантации брюшной полости - в основном почек и печени - Порретт отнесся к этому скептически, когда идея о пересадке матки только зародилась.
Однако она сказала, что передумала после разговора с некоторыми преподавателями в Пенсильвании и сама стала матерью.
«После того, как у нас были первые роды от первого трансплантата, я был поражен из-за отсутствия лучшего слова», - сказал Порретт DailyMail.com.
«Я действительно хочу продвинуть это вперед и сделать его более доступным для пациентов».
Порретт переехала в Бирмингем в 2020 году, чтобы помочь организовать программу в UAB, и объяснила, что это будет нелегкая дорога для Goldman.
UAB оплатит стоимость самой трансплантации, а также лекарства, которые Голдман примет после операции, чтобы убедиться, что ее организм не отторгает новый орган.
Но она должна покрыть расходы на процедуры ЭКО по извлечению яйцеклеток, чтобы их можно было оплодотворить спермой для создания эмбрионов.
Эти процедуры не покрываются страховкой, и каждая стоит от 15 000 до 16 000 долларов США.
15 августа Голдман была внесена в список для трансплантации, а это означает, что всякий раз, когда будет найден подходящий донор, ей позвонят, чтобы немедленно пойти и пройти процедуру.
«Я сейчас просто жду звонка, чтобы они нашли совпадение», - сказала она.
«Есть небольшой процент, который кажется нереальным. Я просто благодарен за то, что попал в это путешествие ... но мое сердце бешено колотится, когда телефон звонит».
Теперь 1800 подписчикам она делится своей историей болезни и своим путем к пересадке матки, а также собирает деньги на медицинские процедуры.
Порретт говорит, что восхищается открытостью Голдмана в рассказе ее истории и называет ее «пионером», который сделал MRKH менее стигматизированным.
«Элизабет невероятна. «Я очень ею восхищаюсь», - сказала она.
«Она яростный защитник сообщества MRKH. Она сообщила свой диагноз и рассказала многим о своей болезни. Она защитница таких женщин, как она».
Когда Голдман, наконец, все же перенесет трансплантацию, она станет первой женщиной, которая сделает это в Алабаме, и 33-й в США.
«Я просто надеюсь, что смогу вдохновить других», - сказала она.
«Если у вас есть мечта, гонитесь за ней. Не сдавайся. Никогда не переставай гнаться за этой мечтой ».