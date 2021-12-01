Омикрон: о трех новых симптомах рассказал врач, которые он обнаружил во время лечения пациентов

С января 2020 года, когда COVID-19 начал распространяться по Европе и превратился из вспышки в эпидемию в глобальную пандемию, в которую он превратился, ученые следят за тем, как он меняется.
Большинство вирусов, как правило, претерпевают несколько мутаций каждый год, и каждая мутация вируса, приводящая к появлению нового варианта , может изменить его поведение и реакцию людей на него. Например, вирус гриппа претерпел сотни мутаций со времени пандемии гриппа прошлого века. COVID-19 ничем не отличается. Вариант вируса, с которым мы живем сегодня, сильно отличается от варианта, распространившегося по Европе в 2020 году.
Учитывая характер пандемии, каждый новый вариант изучается на предмет любых мутаций (признаков), которые могут повлиять на реакцию человека и эффективность наших вакцин против него, пишет express.co.uk.
В последние дни разновидность COVID-19, известная как Omicron, по названию буквы греческого алфавита, привлекла внимание из-за большого количества мутаций.
Одним из результатов этих мутаций является то, что они сделали вирус более заразным, что привело к включению таких стран, как Южная Африка, в Красный список Великобритании.
Но что насчет людей? Как это повлияет на нас, если мы его поймаем? Будет ли это нам еще хуже? Это все вопросы, на которые мы хотим знать ответ.
В этом отношении Омикрон тоже сильно отличается.
По словам южноафриканского доктора Анжелики Кутзи, вариант Омикрон вызывает другие симптомы, чем предыдущие варианты, такие как Дельта, в настоящее время доминирующая форма Covid в Великобритании.
К новым симптомам относятся: • сильная усталость. • очень высокая частота сердечных сокращений. • боль в горле.
Это контрастирует с симптомами, которые мы чаще всего ассоциируем с COVID-19, а именно потерей вкуса, потерей обоняния и затрудненным дыханием.
Доктор Кутзи сказал, что эти симптомы больше не присутствуют в варианте Omicron, хотя у него есть общие симптомы с Delta и другими формами COVID-19, такими как мышечные боли и сухой кашель.
Основной проблемой Омикрона остается тот факт, что он более передается и может избежать защиты, обеспечиваемой нам вакцинами.
Однако только через две недели ученые, а впоследствии и правительство, получат полное представление о влиянии варианта Омикрон и о том, как он повлияет на нацию в преддверии Рождества.
Правительство, реагируя на неопределенность вокруг Omicron, проявляет осторожность и вновь вводит некоторые ограничения.
Это включает, со вторника, повторное введение обязательного ношения маски в общественном транспорте и в магазинах.
Кроме того, пассажиры, возвращающиеся в Великобританию, будут обязаны пройти тест ПЦР, чтобы пройти тест ПЦР по прибытии.
Любой, кто контактировал с кем-то, у кого был положительный результат теста на вариант Омикрона, должен будет самоизолироваться в течение десяти дней.
Штрафы в размере 200 фунтов стерлингов будут наложены на тех, кто не соблюдает новые ограничения.
Число стран в красном списке Великобритании также увеличилось: в список вошли Южная Африка, Лесото, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Ангола, Мозамбик, Лесото, Замбия и Малави.
По мере распространения вируса по Европе существует вероятность того, что этот список будет расти, и могут быть введены дополнительные ограничения.
На данный момент небольшое количество случаев варианта Омикрон было выявлено в Великобритании и в странах континентальной Европы, таких как Голландия и Германия.
На данный момент, пока у нас не будет полной картины того, насколько эффективен Омикрон для заражения других, как он повлияет на R-число и сможет ли он избежать нынешних вакцин, мы не можем быть уверены, повлияет ли он на то, как мы отмечаем Рождество в этом году.