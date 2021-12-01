Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Омикрон: о трех новых симптомах рассказал врач, которые он обнаружил во время лечения пациентов

10:00:2411/30/2021,CHRISTOPHER SHARP
0

В последние дни разновидность COVID-19, известная как Omicron, по названию буквы греческого алфавита, привлекла внимание из-за большого количества мутаций.

Европа начала вводить ограничительные меры. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Откуда появился «Омикрон»: виновата ли низкая вакцинация? Вот что говорит наука

Откуда появился «Омикрон»: виновата ли низкая вакцинация? Вот что говорит наукаЧто известно о варианте «Омикрон» и что еще нужно выяснить?Ещё 363 новости

С января 2020 года, когда COVID-19 начал распространяться по Европе и превратился из вспышки в эпидемию в глобальную пандемию, в которую он превратился, ученые следят за тем, как он меняется.

Большинство вирусов, как правило, претерпевают несколько мутаций каждый год, и каждая мутация вируса, приводящая к появлению нового варианта , может изменить его поведение и реакцию людей на него. Например, вирус гриппа претерпел сотни мутаций со времени пандемии гриппа прошлого века. COVID-19 ничем не отличается. Вариант вируса, с которым мы живем сегодня, сильно отличается от варианта, распространившегося по Европе в 2020 году.

Учитывая характер пандемии, каждый новый вариант изучается на предмет любых мутаций (признаков), которые могут повлиять на реакцию человека и эффективность наших вакцин против него, пишет express.co.uk.

В последние дни разновидность COVID-19, известная как Omicron, по названию буквы греческого алфавита, привлекла внимание из-за большого количества мутаций.

Одним из результатов этих мутаций является то, что они сделали вирус более заразным, что привело к включению таких стран, как Южная Африка, в Красный список Великобритании.

Но что насчет людей? Как это повлияет на нас, если мы его поймаем? Будет ли это нам еще хуже? Это все вопросы, на которые мы хотим знать ответ.
В этом отношении Омикрон тоже сильно отличается.

По словам южноафриканского доктора Анжелики Кутзи, вариант Омикрон вызывает другие симптомы, чем предыдущие варианты, такие как Дельта, в настоящее время доминирующая форма Covid в Великобритании.

К новым симптомам относятся: • сильная усталость. • очень высокая частота сердечных сокращений. • боль в горле.

Это контрастирует с симптомами, которые мы чаще всего ассоциируем с COVID-19, а именно потерей вкуса, потерей обоняния и затрудненным дыханием.
Доктор Кутзи сказал, что эти симптомы больше не присутствуют в варианте Omicron, хотя у него есть общие симптомы с Delta и другими формами COVID-19, такими как мышечные боли и сухой кашель.

Основной проблемой Омикрона остается тот факт, что он более передается и может избежать защиты, обеспечиваемой нам вакцинами.

Однако только через две недели ученые, а впоследствии и правительство, получат полное представление о влиянии варианта Омикрон и о том, как он повлияет на нацию в преддверии Рождества.

Правительство, реагируя на неопределенность вокруг Omicron, проявляет осторожность и вновь вводит некоторые ограничения.
Это включает, со вторника, повторное введение обязательного ношения маски в общественном транспорте и в магазинах.

Кроме того, пассажиры, возвращающиеся в Великобританию, будут обязаны пройти тест ПЦР, чтобы пройти тест ПЦР по прибытии.

Любой, кто контактировал с кем-то, у кого был положительный результат теста на вариант Омикрона, должен будет самоизолироваться в течение десяти дней.

Штрафы в размере 200 фунтов стерлингов будут наложены на тех, кто не соблюдает новые ограничения.
Число стран в красном списке Великобритании также увеличилось: в список вошли Южная Африка, Лесото, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Ангола, Мозамбик, Лесото, Замбия и Малави.

По мере распространения вируса по Европе существует вероятность того, что этот список будет расти, и могут быть введены дополнительные ограничения.

На данный момент небольшое количество случаев варианта Омикрон было выявлено в Великобритании и в странах континентальной Европы, таких как Голландия и Германия.

На данный момент, пока у нас не будет полной картины того, насколько эффективен Омикрон для заражения других, как он повлияет на R-число и сможет ли он избежать нынешних вакцин, мы не можем быть уверены, повлияет ли он на то, как мы отмечаем Рождество в этом году.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцинаСимптомы.омикрон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как будем спасаться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Омикрон: о трех новых симптомах рассказал врач, которые он обнаружил во время лечения пациентов
10:00:24 11/30/2021
Омикрон: о трех новых симптомах рассказал врач, которые он обнаружил во время лечения пациентов
29-летняя женщина, родившаяся без матки, получит трансплантат и родит ребенка
9:30:07 11/30/2021
29-летняя женщина, родившаяся без матки, получит трансплантат и родит ребенка
Новое исследование: этот «вредный» напиток в больших количествах снижает риск болезни Альцгеймера
9:15:00 11/30/2021
Новое исследование: этот «вредный» напиток в больших количествах снижает риск болезни Альцгеймера
Сравнение вакцин AstraZeneca и Pfizer: какая дает более длительную защиту?
9:00:21 11/30/2021
Сравнение вакцин AstraZeneca и Pfizer: какая дает более длительную защиту?
Откуда появился «Омикрон»: виновата ли низкая вакцинация? Вот что говорит наука
8:30:46 11/30/2021
Откуда появился «Омикрон»: виновата ли низкая вакцинация? Вот что говорит наука
Магнитные бури в декабре 2021: сколько многодневных космических штормов ожидает метеопатов в первый месяц зимы
8:15:03 11/30/2021
Магнитные бури в декабре 2021: сколько многодневных космических штормов ожидает метеопатов в первый месяц зимы
Что известно о варианте «Омикрон» и что еще нужно выяснить?
8:00:49 11/30/2021
Что известно о варианте «Омикрон» и что еще нужно выяснить?
Гелиос: Новое редкое заболевание меняет кроветворение и вызывает иммунодефицит
7:30:44 11/30/2021
Гелиос: Новое редкое заболевание меняет кроветворение и вызывает иммунодефицит
Вейпинг меняет гены точно также, как обычные сигареты, и приводит к раку: исследование
7:15:55 11/30/2021
Вейпинг меняет гены точно также, как обычные сигареты, и приводит к раку: исследование
Обычная проверка кожи может спасти вам жизнь: когда есть риск онкологии?
7:00:56 11/30/2021
Обычная проверка кожи может спасти вам жизнь: когда есть риск онкологии?