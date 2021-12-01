Необычные симптомы нового варианта Омикрон: чем они отличаются от уже привычных

Первые случаи недавно названного варианта «Омикрон» были выявлены в Великобритании. Вот симптомы, которые были связаны с новым штаммом.
На возможность нового варианта впервые указала доктор Анжелика Кутзи, когда в ее клинику пришла серия пациентов с ранее не встречавшимися симптомами Covid . Ни один из них не продемонстрировал потери вкуса или запаха, которая ранее была характерна для коронавируса. «Он представляет собой легкое заболевание с симптомами боли в мышцах и усталости в течение дня или двух плохого самочувствия», - сказал доктор Кутзи в интервью Telegraph. «У них может быть легкий кашель, явных симптомов нет».
На брифинге для других африканских медицинских ассоциаций доктор Кутзи подчеркнула, что все ее пациенты здоровы и что новый вариант может быть гораздо более вредным для пожилых людей.
Наибольший риск представляют пожилые люди с известными основными заболеваниями, такими как гипертония, диабет или сердечные заболевания, пишет express.co.uk.
«Сейчас мы должны беспокоиться о том, что, когда пожилые непривитые люди будут инфицированы новым вариантом, и если они не будут вакцинированы, мы увидим много людей с тяжелым заболеванием», - сказала она интервьюеру.
Большинство пациентов в клинике доктора Кутзи были молодыми людьми, половина из них не была вакцинирована.
У одной пациентки, шестилетней девочки, были «очень интересные симптомы».
У ребенка была температура и очень частый пульс, что почти потребовало госпитализации.
Когда пару дней спустя доктор Кутзи обратился за помощью, ребенок уже выздоравливал.
Пока неизвестно, какое влияние эти симптомы могут иметь на кого-то с уже существующим заболеванием. Серия мутаций, присутствующих в коронавирусе Omicron, вызвала опасения, что он может избежать вакцинации.
Пенни Мур, вирусолог из Йоханнесбурга, сказала Nature, что есть отдельные сообщения о повторных инфекциях, но «на данном этапе еще рано что-либо говорить».
Профиль мутаций Omicron был проанализирован с помощью секвенирования генома, и было обнаружено, что в спайковом белке содержится более 30 изменений.
Это белок, на который нацелены иммунные реакции организма, а это означает, что если он будет слишком сильно изменен, на него больше не будут влиять существующие антитела и вакцины.
Ежедневное количество случаев заболевания Covid в Великобритании растет с начала ноября.
В эту субботу в Великобритании было зарегистрировано два случая нового варианта Omicron.
Ограничения на поездки были расширены, чтобы включить несколько стран Южной Африки, где, как известно, встречается новый вариант.
Люди, о которых известно, что они инфицированы, и их семьи изолированы.
Исследование ZOE Covid, некоммерческая инициатива, запущенная медицинской научной компанией совместно с Королевским колледжем Лондона, собрала отчеты о симптомах у миллионов людей по всему миру.
Они определили чихание, головные боли, боли в горле, насморк, лихорадку и постоянный кашель как некоторые из наиболее часто регистрируемых симптомов.
Потеря вкуса или запаха - часто встречающийся симптом для всех других вариантов, но не наблюдалась у пациентов с Омикроном.
Исследование по-прежнему открыто для людей, которые могут сообщить о своих текущих или прошлых симптомах с помощью приложения для мобильного телефона.